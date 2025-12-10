El reconocido cantante Adrián Barilari, voz emblemática de Rata Blanca, llegará a la ciudad de Neuquén con su espectáculo “Canciones Doradas 2”, una propuesta musical que forma parte de su gira nacional y que invita al público a revivir clásicos que marcaron a varias generaciones. El show será el viernes 12, a las 21 en Casino Magic.

En este espectáculo, Barilari estará acompañado por su big band, con la que recorrerá distintas etapas de su trayectoria artística: desde su disco de covers internacionales en español, pasando por su material solista, hasta aquellos éxitos que lo llevaron a los grandes escenarios del mundo junto a Rata Blanca. La propuesta promete una puesta en escena potente, con una performance dinámica en la que el público podrá interactuar y ser parte del show.

“Canciones Doradas 2”, lanzado en 2023, continúa la saga iniciada en 2007 y reúne versiones de artistas que dejaron una huella profunda en la cultura musical global. El álbum incluye temas de Whitesnake, Bryan Adams, Phil Collins, Kiss, Queen, Toto, Gary Moore, Europe, entre otros, conformando un repertorio que apela al recuerdo, la nostalgia y la emoción colectiva.

La presentación en Neuquén se perfila como uno de los eventos musicales destacados del mes, con una propuesta apta para toda la familia y orientada a quienes deseen disfrutar de un viaje sonoro cargado de historia y rock. Las entradas anticipadas ya pueden adquirirse en el propio establecimiento y a través de entradauno.com.