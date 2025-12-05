El diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley que busca declarar el 13 de mayo como el “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y de la Seguridad Farmacológica”, una iniciativa que procura instalar de forma permanente la reflexión y la prevención en torno a una de las crisis sanitarias más graves de los últimos años.

La fecha propuesta coincide con el inicio de la investigación judicial que expuso la cadena de fallas estatales y de control que permitió la circulación de fentanilo contaminado en establecimientos de salud de distintos puntos del país. “El 13 de mayo no es solo una fecha: es el momento en que el Estado reconoció una tragedia evitable y comenzó a actuar”, señaló Valdés al fundamentar el proyecto.

La iniciativa plantea que cada año el Estado deberá realizar actividades oficiales, difundir el Informe Anual de Seguridad Sanitaria elaborado por ANMAT y organizar jornadas de memoria, prevención y concientización en hospitales, universidades y espacios públicos. También prevé la realización de un acto oficial con familiares de víctimas y autoridades sanitarias para mantener viva la memoria y promover compromisos institucionales.

Además, el texto incorpora la obligación de actualizar los protocolos de vigilancia, trazabilidad y respuesta ante emergencias vinculadas a medicamentos adulterados. Según Valdés, el proyecto busca que “una falla del Estado nunca más vuelva a costar vidas”.

El legislador integró la comisión investigadora que esta semana presentó un informe con 20 recomendaciones destinadas a mejorar la trazabilidad, reforzar los controles sanitarios y fortalecer los mecanismos de alerta temprana. La propuesta apunta a honrar a las víctimas, visibilizar los errores que derivaron en la tragedia y consolidar políticas públicas que garanticen un sistema sanitario más seguro.