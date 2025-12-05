¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 05 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
ACTUALIDAD

Impulsan una jornada anual para recordar a las víctimas del fentanilo contaminado

El diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto para que cada 13 de mayo el Estado realice actos oficiales, informes y actividades de concientización en recuerdo de la peor tragedia sanitaria por adulteración de medicamentos registrada en el país.

Por Redacción

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 18:22
PUBLICIDAD

El diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley que busca declarar el 13 de mayo como el “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y de la Seguridad Farmacológica”, una iniciativa que procura instalar de forma permanente la reflexión y la prevención en torno a una de las crisis sanitarias más graves de los últimos años.

La fecha propuesta coincide con el inicio de la investigación judicial que expuso la cadena de fallas estatales y de control que permitió la circulación de fentanilo contaminado en establecimientos de salud de distintos puntos del país. “El 13 de mayo no es solo una fecha: es el momento en que el Estado reconoció una tragedia evitable y comenzó a actuar”, señaló Valdés al fundamentar el proyecto.

La iniciativa plantea que cada año el Estado deberá realizar actividades oficiales, difundir el Informe Anual de Seguridad Sanitaria elaborado por ANMAT y organizar jornadas de memoria, prevención y concientización en hospitales, universidades y espacios públicos. También prevé la realización de un acto oficial con familiares de víctimas y autoridades sanitarias para mantener viva la memoria y promover compromisos institucionales.

Además, el texto incorpora la obligación de actualizar los protocolos de vigilancia, trazabilidad y respuesta ante emergencias vinculadas a medicamentos adulterados. Según Valdés, el proyecto busca que “una falla del Estado nunca más vuelva a costar vidas”.

El legislador integró la comisión investigadora que esta semana presentó un informe con 20 recomendaciones destinadas a mejorar la trazabilidad, reforzar los controles sanitarios y fortalecer los mecanismos de alerta temprana. La propuesta apunta a honrar a las víctimas, visibilizar los errores que derivaron en la tragedia y consolidar políticas públicas que garanticen un sistema sanitario más seguro.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD