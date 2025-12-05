La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa un momento delicado en lo que respecta a imagen. La dirigencia, con Claudio "Chiqui" Tapia a la cabeza, se encuentra en el ojo de la tormenta y tiene diversos frentes abiertos: desde presuntos aprietes a los clubes, arbitrajes polémicos, entrega de campeonatos a última hora -como ocurrió con Rosario Central y el trofeo anual de la LPF-, posibles irregularidades en la publicación de Resoluciones en el Boletín Oficial, -caso “pasillo” de Estudiantes de La Plata-, hasta estrechas conexiones con un financista que actualmente es investigado por delitos de lavado y evasión.

La cúpula de AFA, con negocios esparcidos a lo largo y ancho del país, también tiene presencia en Mendoza a través de la vitivinicultura, una situación que suele repetirse entre el empresariado que decide invertir en bodegas, restaurantes y viñedos. En este caso, aparece la Bodega La Vigilia -junto con el restaurante Rope-, asociada al tándem Claudio Tapia–Pablo Toviggino, presidente y tesorero -que secunda al "Chiqui" en la cadena de mando en la casa madre del fútbol argentino-.

Legalmente, ninguno de los dos figura en los papeles. Quien está a cargo es Florencia Sartirana, que según indica el Boletín Oficial de la República Argentina, es titular de VANDAP S.A.S. desde 2020, luego de suceder en el puesto a Agustín Mercure, que actualmente es agente de jugadores AFA.

La bodega está situada en el departamento de Tunuyán, sobre la Ruta Provincial 94, kilómetro 11 en The Vines, que abrió oficialmente sus puertas en noviembre de 2022, pero comenzó a elaborar vinos en 2018.

El predio de The Vines es una suerte de country de bodegas, cuyo dueño es un empresario canadiense junto a la familia Giménez Riili. Está destinado a personas de alto poder adquisitivo, sin intención de sacar rédito económico masivo, sino de posicionarse como un destino de lujo. Se encuentran las bodegas Solo Contigo y Corazón del Sol, entre otras. Además, está el restaurante Siete Fuegos de Francis Mallman. Según fue indicado por fuentes del sector a este medio, “de la noche a la mañana apareció una bodega nueva” asociada a la figura de Tapia-Toviggino.

Pablo Toviggino y Claudio Tapia, aseguran en Mendoza que tienen negocios de bodegas, restaurantes y viñedos en Mendoza

Pero, ¿Quién es Florencia Sartirana? Desde hace más de 20 años que se desempeña en el área de Finanzas de AFA. En un principio -cuando se rumoreaba que la bodega mencionada pertenecía al sanjuanino Tapia– mantuvo un perfil bajo. No obstante, en una entrevista brindada en 2025, hizo público su rol en el negocio vitivinícola en Mendoza, confirmando así su injerencia y, por decantación, también la de AFA: “Soy una mujer argentina de 45 años y desarrollo un proyecto que se llama La Vigilia, donde hacemos turismo enológico y, además, tenemos un restaurante que ofrece una oferta gastronómica amplia”.

“He viajado muchas veces a Mendoza, pero en algún momento hubo un flechazo con la montaña y decidí de a poquito instalarme comprando un acre. Me enamoré del vino. El proyecto se llama La Vigilia porque soy de tener los ojos abiertos todo el tiempo, como estando en vigilia o expectante“, explicó.

Un importante prestador turístico comentó a este medio que la aparición del emprendimiento “hizo ruido” porque “pensamos que tenía que ver con Alejandro Vigil, reconocido enólogo. Llegamos a pensar que pusieron ese nombre para columpiarse del prestigio”.

Florencia Sartirana, la empleada de AFA, que figura como titular de las bodegas, restaurantes y viñedos en Mendoza, que serían de los dirigentes de la cúpula de AFA

“Todos empezaron a decir que era del Chiqui Tapia. Llamó la atención que el restaurante no ‘mimaba’ a las agencias de turismo para atraer gente. No se disputan a los turistas”, deslizaron sobre el lugar, que promociona un servicio premium en sus redes sociales. El Sol intentó establecer contacto, pero no hubo respuesta.

Fuente: Diario El Sol de Mendoza