En una cumbre bilateral anual enfocada hacia el futuro de la cooperación comercial, más allá de la geopolítica, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sellaron una hoja de ruta que consolida los lazos comerciales entre ambas potencias, pese a las sanciones de Europa y los aranceles de EE. UU. por la guerra en Ucrania.

"Nuestros países están avanzando gradualmente hacia el uso de monedas nacionales para los pagos. La participación es ya del 96 % en los pagos comerciales", aseguró el mandatario ruso en una declaración en Nueva Delhi, confirmando que el dólar ha quedado prácticamente excluido del intercambio bilateral para evitar el impacto de las sanciones.

El volumen de negocios actual ronda los 64.000 millones de dólares, impulsado por las compras masivas de energía, pero Putin instó a "estar a la altura de la tarea" para elevar esa cifra hasta los 100.000 millones.

Para lograrlo, ambos líderes acordaron un programa de cooperación hasta 2030 y aceleraron las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la India y la Unión Económica Euroasiática.

El acuerdo incluye un giro en la transferencia tecnológica, y en este sentido Putin anunció la construcción de una gran fábrica farmacéutica en Rusia que utilizará "tecnología avanzada de la India", que podría reducir la dependencia rusa de los medicamentos occidentales y que invierte el rol tradicional donde Moscú solía ser el único proveedor de tecnología.

En el plano militar, el jefe del Kremlin recordó que Rusia lleva medio siglo ayudando a armar y modernizar al Ejército indio y se mostró satisfecho con los resultados de las negociaciones de defensa mantenidas hoy, las cuales profundizan la asociación estratégica.

Putin también ofreció toda la asistencia necesaria a la India, que asumirá la presidencia de los BRICS el próximo año, y destacó el trabajo conjunto de ambos países como fundadores para aumentar la autoridad de la organización a nivel mundial.

Ante este despliegue de acuerdos, el primer ministro Modi recurrió a una metáfora para definir la resiliencia de la relación frente a las presiones geopolíticas de los últimos 80 años: "La relación India-Rusia ha sido como una estrella polar estable. Esta relación basada en una profunda confianza y respeto ha resistido la prueba del tiempo", sentenció el líder indio. Esta alianza desafía las advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea, que acusan a Nueva Delhi de sostener financieramente la maquinaria bélica rusa.

La India no ha condenado explícitamente la invasión rusa a Ucrania. Y se ha convertido en el segundo mayor comprador de crudo ruso, ahorrándose miles de millones de dólares y proporcionando un mercado de exportación a Moscú, aislada por sanciones de sus compradores tradicionales en Europa. Pero intenta no provocar a Trump durante las negociaciones arancelarias en curso.

El presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles del 50% a la mayoría de los productos indios en agosto, alegando las continuas compras de petróleo ruso por parte de Delhi, ingresos que, según Washington, contribuyen a financiar la guerra en Ucrania.

"En los últimos días, cada vez que he hablado con líderes de la comunidad global y hemos discutido este tema en detalle, siempre he dicho que la India no es neutral. La India tiene una posición clara, y esa posición es a favor de la paz. Apoyamos todos los esfuerzos hacia la paz", aventuró Modi, al inicio de esta jornada.

Putin respondió a las palabras de su anfitrión asegurando que Moscú busca una salida negociada al conflicto. "He compartido los detalles del conflicto pormenorizadamente. Estamos trabajando en una solución pacífica para el conflicto de Ucrania", declaró.

