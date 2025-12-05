Javier Milei viajará la próxima semana a Noruega para participar de la ceremonia en la que María Corina Machado, referente de la oposición venezolana, recibirá el Premio Nobel de la Paz. La invitación —según confirmaron fuentes del Gobierno— fue realizada de manera directa por la propia dirigente, con quien Milei mantiene un vínculo político estrecho desde antes de llegar a la Casa Rosada. El acto se llevará adelante el 10 de diciembre, en la antesala de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.

El Presidente compartirá la jornada con varios mandatarios de la región, entre ellos Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; y Daniel Noboa, de Ecuador. En el Gobierno no descartan que Milei aproveche el viaje para sumar encuentros bilaterales en Europa, aunque por ahora no confirman agenda. Algunos sectores de su círculo más cercano impulsan gestiones adicionales con líderes europeos, en un momento clave para la negociación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que enfrenta tensiones y miradas cruzadas.

La Comisión Europea fijó el 20 de diciembre como fecha límite para que los países del bloque confirmen o rechacen el entendimiento comercial. En paralelo, Brasil convocó para ese mismo día la cumbre de presidentes del Mercosur en Foz de Iguazú, aunque tanto Argentina como Paraguay solicitaron una modificación del cronograma. En esa discusión, desde Balcarce 50 observan con atención el rol que podría desempeñar Giorgia Meloni, primera ministra italiana, en el tramo final de la negociación.

El viaje de Milei a Oslo se dará en un escenario internacional cargado y con impacto directo en la agenda económica local, en especial por las implicancias que podría tener cualquier avance —o estancamiento— del acuerdo birregional.