Viernes 05 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Scaloni tras el sorteo: “No hay rival fácil, hay que jugar los partidos”

El técnico de la Selección Argentina analizó el grupo, no subestimó rivales y prometió dar el máximo. “Tocar de nuevo la Copa original fue muy emocionante”, reconoció.

Por Oscar Méndez
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 17:04
Lionel Scaloni habló tras la ceremonia del sorteo mundialista.

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, hizo un análisis veloz de lo que serán sus rivales en el Grupo J de la próxima Copa del Mundo 2026: Argelia, Austria y Jordania y repitió su frase de cabecera: “No hay rival fácil, hay que jugar los partidos”.

Ex jugador y radicado en España, el campeón del mundo tiene relación con muchos de sus colegas europeos y la casualidad hizo que compartiera ceremonia en Washington con Vladimir Petkovic, actual mandamás de Argelia. “Lo conozco porque me dirigió en Lazio, es un gran entrenador y Argelia y una selección con gran semillero que nutre de figuras a Francia y otros países”, explicó el nacido en Pujato, Santa Fe.

De Austria ponderó su gran eliminatoria. “Es una gran selección que completó un camino muy difícil”, dijo ante las cámaras y se mostró vulnerable respecto a Jordania: “Es el más desconocido de todos, pero habrá tiempo de analizarlo. Vamos a dar el máximo para avanzar y después se verá. En definitiva, lo que toca, toca”, simplificó.

La Copa en sus manos

Scaloni fue tendencia en redes no sólo por estar representando a la Argentina en la ceremonia del sorteo, sino porque fue el encargado de entrar al salón con al Copa del Mundo en sus manos.

De guantes blancos abrazó el oro y caminó hasta el centro del escenario y minutos después dijo: “No me la dejaban tocar si no era con los guantes. Fue muy emocionante volver a tener la Copa original en mis manos. Acá no hubo réplica, no hubo nada. Fue muy lindo”, explicó.

 

