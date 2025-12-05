¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 05 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
EN EL ESCRITORIO

LiFuNe: San Patricio ganó la protesta y hay nuevo líder en el Oficial A

A falta de tres fechas para la finalización del certamen, un fallo del Tribunal de Penas por mala inclusión determinó un cambio en las posiciones de privilegio

Por Hugo Alejandro Amaolo
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 18:12
PUBLICIDAD
El equipo de San Patricio que habitualmente juega en LiFuNe. En el escritorio ganó puntos y recuperó la punta. Foto: Neuquén Deportivo

 A falta de tres fechas para conocer al nuevo campeón del Torneo Oficial 2025 de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe), se conoció el fallo del tribunal de penas, por la protesta presentada por San Patricio de El Chañar sobre Patagonia, por indebida inclusión de un jugador de la entidad capitalina por acumulación de cinco amarillas.

En cancha fue victoria de Patagonia por 3 a 2, pero en el escritorio el fallo fue favorable para San Patricio de El Chañar, con esta resolución, El Santo vuelve a la punta del torneo con dos puntos de diferencia de sus perseguidores.

El fallo que le otorgó los puntos al equipo "Santo" sobre el de la Capital

Así quedaron las posiciones, San Patricio de El Chañar, 38, Independiente, 36, Deportivo Rincón (se le descontarán tres puntos), 35, Alianza de Cutral Co, 35, Pacífico 29, Don Bosco de Zapala, 26, Unión Vecinal, 24,  Maronese 24, Patagonia 21, Petrolero Argentino de Plaza Huincul 21, Asociación Deportiva Centenario (ADC), 18, San Lorenzo 13.

Cuando las diferencias entre San Patricio y varios clubes de la liga, en las últimas semanas se han acrecentado, aparece este fallo, justo por cierto, que demuestra que algunos están muy distraídos, otros muy atentos y que la grieta en el fútbol provincial se sigue acrecentando, no solo en lo deportivo, también en lo administrativo, en lo dirigencial y en la relación entre los clubes.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD