A falta de tres fechas para conocer al nuevo campeón del Torneo Oficial 2025 de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe), se conoció el fallo del tribunal de penas, por la protesta presentada por San Patricio de El Chañar sobre Patagonia, por indebida inclusión de un jugador de la entidad capitalina por acumulación de cinco amarillas.

En cancha fue victoria de Patagonia por 3 a 2, pero en el escritorio el fallo fue favorable para San Patricio de El Chañar, con esta resolución, El Santo vuelve a la punta del torneo con dos puntos de diferencia de sus perseguidores.

El fallo que le otorgó los puntos al equipo "Santo" sobre el de la Capital

Así quedaron las posiciones, San Patricio de El Chañar, 38, Independiente, 36, Deportivo Rincón (se le descontarán tres puntos), 35, Alianza de Cutral Co, 35, Pacífico 29, Don Bosco de Zapala, 26, Unión Vecinal, 24, Maronese 24, Patagonia 21, Petrolero Argentino de Plaza Huincul 21, Asociación Deportiva Centenario (ADC), 18, San Lorenzo 13.

Cuando las diferencias entre San Patricio y varios clubes de la liga, en las últimas semanas se han acrecentado, aparece este fallo, justo por cierto, que demuestra que algunos están muy distraídos, otros muy atentos y que la grieta en el fútbol provincial se sigue acrecentando, no solo en lo deportivo, también en lo administrativo, en lo dirigencial y en la relación entre los clubes.