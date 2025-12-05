El presidente Javier Milei salió públicamente a respaldar al ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el Gobierno confirmara que la Argentina volverá a emitir deuda en dólares, algo que no ocurría desde 2018. La reacción presidencial llegó a través de un mensaje cargado de entusiasmo en la red social X, donde celebró la colocación del nuevo bono que el Tesoro lanzará con vencimiento en 2029.

“VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local”, escribió Milei, en un mensaje dirigido a Caputo, a quien suele mencionar como una de las piezas centrales de su equipo económico. La publicación fue interpretada como una señal política en un momento en que el Gobierno apuesta a reinsertarse en los mercados con un instrumento en dólares destinado a cubrir compromisos financieros del inicio de 2026.

El Presidente amplificó aún más su apoyo con una segunda frase: “El mejor de todos los tiempos. La Libertad Avanza. ¡VLLC!”. El comentario reforzó la idea de que la Casa Rosada considera la emisión del nuevo Bonar 2029 como un paso clave para recuperar credibilidad y empezar a construir un sendero de financiamiento más previsible.