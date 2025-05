Insólito: Lospennato no podrá votar porque no tiene domicilio habilitado

La candidata a legisladora porteña del PRO Silvia Lospennato no podrá votar el domingo próximo en la Ciudad de Buenos Aires, por no haber realizado el trámite del cambio de domicilio, razón por la cual encabezará por la mañana un encuentro en el tradicional Café Tortoni.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes partidarias, Lospennato se reunirá con su equipo de campaña el domingo a las 8.15 en el Café Tortoni.

La candidata del PRO no podrá tener la foto del momento del sufragio porque todavía es representante por la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados del Congreso y no llegó a cambiar su domicilio a la Ciudad, razón por la que no figura en el padrón electoral del distrito.

Lospennato renovó su banca en Diputados en 2023, al ser parte de la lista que encabezó el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo.

Si bien es capitalina, la dirigente dio el salto en 2015 para ocupar como suplente una banca por la provincia de Buenos Aires que pertenecía al periodista Fernando Niembro.

Niembro debió abandonar su candidatura a diputado envuelto en un supuesto caso de corrupción en la previa de la elección que terminó con María Eugenia Vidal como gobernadora de Buenos Aires y Mauricio Macri como presidente.

Para reemplazar el domingo la fotografía junto a la urna, el equipo de Lospennato convocó a la prensa a las 8.15 en el mítico café Tortoni, ubicado en la Avenida de Mayo y donde el PRO suele reunirse para desayunar en las jornadas electorales.