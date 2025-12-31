A partir de 2026, los nuevos World Football Awards se entregarán en Dubái. Las categorías y el formato aún están en proceso de definición, aunque se espera que mantengan gran parte de la estructura actual de los premios.

El acuerdo incluye un Memorando de Entendimiento firmado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el jeque Mansoor Bin Mohamed. El objetivo es que Dubái no solo sea sede de la ceremonia, sino que se convierta en un socio global estratégico de la FIFA para el desarrollo de nuevos proyectos vinculados al fútbol.

Los The Best FIFA Football Awards nacieron en 2016, tras la disolución del Balón de Oro conjunto entre FIFA y France Football. A lo largo de sus diez ediciones, los máximos ganadores fueron Lionel Messi y Aitana Bonmatí, con tres premios cada uno.