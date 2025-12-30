¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 30 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
MERCADO DE PASES

"Cuatro años inolvidables", la sentida despedida del roquense Facundo Mura de Racing

El lateral rionegrino dejó la Academia, lo quiso River Plate, pero seguirá su carrera junto a Lionel Messi en Inter Miami.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 19:28
PUBLICIDAD
El rionegrino Facundo Mura se despidió de Racing y se unirá a Messi en el Inter Miami

El nativo de General Roca, Facundo Mura se despidió de Racing Club de Avellaneda con un emotivo posteo y luego de cuatro años en la institución a los que calificó como "inolvidables". El lateral no renovó su contrato y River Plate tuvo la intención de contratarlo como jugador libre, pero su carrera continuará junto a Lionel Messi en el Inter Miami de la MLS (la Major League Soccer (MLS), la liga de fútbol de Canadá y Estados Unidos).

"Fueron 4 años inolvidables, donde vivimos momentos únicos que van a quedar marcados en tu historia", expresó en el inicio de su despedida Mura, quien llegó a Racing desde Colón y formó parte de los planteles que ganaron el Trofeo de Campeones, la Supercopa Internacional, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

Si bien la actual dirigencia de Racing le ofreció la renovación del vínculo y una compensación por el bajo salario que tenía en 2024, el surgido en Estudiantes decidió tener su primera experiencia internacional a sus 26 años y será nada menos que junto a Messi.

El rionegrino afirmó que fue "un privilegiado de haber sido parte" de la historia de Racing y agregó: "Estoy agradecido a cada una de las personas que, a pesar de las dificultades, siempre han dado todo para verte ahí arriba... Por eso estoy orgulloso de ellos, que se esfuerzan día a día para verte crecer y lo hacen con la máxima pasión y dedicación por el amor que sienten por vos".

"A partir del próximo año me tocará acompañar junto a esa gente que te sigue siempre, sin importar la hora, el día ni el lugar. Porque el cariño de esa gente perdura para siempre y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Gracias por todo, Acadé", cerró Mura.

Mura fue una pieza importante en sus cuatro años en la Academia debido a que jugó en ambos laterales y a su despliegue también le supo aportar goles, algunos de muy buena calidad. En total, Mura disputó 144 encuentros con la camiseta de Racing y convirtió 12 tantos, a los que además le sumó 13 asistencias.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD