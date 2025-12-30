El nativo de General Roca, Facundo Mura se despidió de Racing Club de Avellaneda con un emotivo posteo y luego de cuatro años en la institución a los que calificó como "inolvidables". El lateral no renovó su contrato y River Plate tuvo la intención de contratarlo como jugador libre, pero su carrera continuará junto a Lionel Messi en el Inter Miami de la MLS (la Major League Soccer (MLS), la liga de fútbol de Canadá y Estados Unidos).

"Fueron 4 años inolvidables, donde vivimos momentos únicos que van a quedar marcados en tu historia", expresó en el inicio de su despedida Mura, quien llegó a Racing desde Colón y formó parte de los planteles que ganaron el Trofeo de Campeones, la Supercopa Internacional, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.



Si bien la actual dirigencia de Racing le ofreció la renovación del vínculo y una compensación por el bajo salario que tenía en 2024, el surgido en Estudiantes decidió tener su primera experiencia internacional a sus 26 años y será nada menos que junto a Messi.

El rionegrino afirmó que fue "un privilegiado de haber sido parte" de la historia de Racing y agregó: "Estoy agradecido a cada una de las personas que, a pesar de las dificultades, siempre han dado todo para verte ahí arriba... Por eso estoy orgulloso de ellos, que se esfuerzan día a día para verte crecer y lo hacen con la máxima pasión y dedicación por el amor que sienten por vos".

"A partir del próximo año me tocará acompañar junto a esa gente que te sigue siempre, sin importar la hora, el día ni el lugar. Porque el cariño de esa gente perdura para siempre y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Gracias por todo, Acadé", cerró Mura.

Mura fue una pieza importante en sus cuatro años en la Academia debido a que jugó en ambos laterales y a su despliegue también le supo aportar goles, algunos de muy buena calidad. En total, Mura disputó 144 encuentros con la camiseta de Racing y convirtió 12 tantos, a los que además le sumó 13 asistencias.