Se abrieron las inscripciones de la 12ª (duodécima) edición del Tríatlón Cross de la Manzana 2026. El desafío deportivo de la Fiesta Nacional de la Manzana se llevará a cabo el domingo 15 de febrero de 2026 en un inigualable marco como es el Área Natural Protegida Paso Córdoba en General Roca.

Las y los atletas podrán inscribirse en forma on line, a través del sitio web municipal www.generalroca.gob.ar, con un valor de 65.000 pesos para el tría corto, 80.000 pesos para el tría largo y 150.000 pesos para la posta (de tres integrantes, disponible únicamente para tría largo). En el mismo apartado web estará publicado el Reglamento de la competencia con detalles sobre categorías, clasificaciones.

Como en la edición anterior, se prevén actividades de reconocimiento del circuito para la etapa de Natación, para las que se publicará toda la información próximamente. En los próximos días se darán a conocer los circuitos para cada distancia y modalidad (Tría Largo, Tría Corto y Posta de tres integrantes) y más detalles de esta importante competencia que en cada edición convoca a deportistas de la región y de otras zonas del país.

Como cada año, habrá importantes premios en efectivo para las y los ganadores de la clasificación general, trofeos para las distintas categorías y medallas finisher para todos los y las participantes. Más información: acercarse personalmente a la Oficina de Deportes, en calle Gadano y Don Bosco, o comunicarse por teléfono al 0298-4421235 de 8 a 13.