Miles de visitantes han elegido Neuquén como el destino para despedir al año 2025 y dar comienzo al nuevo año. Tanto la zona cordillera como la capital neuquina y el norte son puntos que siempre suelen ser elegidos en cada temporada de vacaciones, tanto de invierno como de verano, ya que ofrecen propuestas para cualquier época.

En diálogo con el programa Entretiempo, transmitido por AM550 y el Canal de Noticias 24/7, Sergio Sciacchitano, subsecretario de Turismo, manifestó que hay altas expectativas ya que los números de ocupación vienen en aumento desde que terminó la temporada de invierno, la cual fue dura para el sector por la falta de precipitaciones.

"A partir del segundo semestre empezó a haber una leve mejoría en los números de la ocupación y del movimiento turístico en la provincia. Eso se vio reflejado con mayor impacto en el fin de semana largo de noviembre y en diciembre. Para Navidad tuvimos buenos números", detalló.

En cuanto a fin de año, adelantó que ya hay una gran cantidad de reservas en los centros turísticos consolidados, principalmente del sur. Actualmente, ya hay 60% de reservas ya hechas, sumado a la demanda espontánea que va apareciendo. Esperan que este número aumente a 80% de ocupación entre mañana y el 1 de enero.

Detalló que la actividad turística va en aumento a nivel nacional. En cuanto al mes de enero, adelantó que también hay alrededor de 60% de reservas para San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

"Antes se reservaba todo con mucha anticipación, hoy eso cambió, hablamos de entre un 50% y 60% de reservas previas. El resto es demanda espontánea que el turista elige en base al precio, a la calidad, ahí es donde define donde pernoctar", agregó Sciacchitano.

El funcionario también se refirió a los otros puntos, como el Alto Neuquén y el norte neuquino, destacando que es un diferencial de la provincia el poder diversificar la oferta turística.

"Hoy Neuquén tiene una gran oferta integral, federal en cada región, en cada localidad. Para este fin de semana el norte está prácticamente completo con excelentes niveles de ocupación", agregó. Sciacchitano opinó que hoy no solo el sur es elegido, sino que también la capital y el norte de la provincia.

El funcionario destacó el trabajo de promoción y comercialización de la provincia para el turismo, pilar fundamental, con un total de alrededor de 250 acciones en los principales mercados. El objetivo es revertir la mala temporada de invierno para que el sector turístico pueda mejorar los ingresos.

