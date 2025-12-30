¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 30 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Ataque en la fiambrería

Secuestraron armas y cuchillos utilizados en varios hechos delictivos en Centenario

Luego de varios días de investigación, la policía pudo dar con elementos relacionados al brutal ataque del 22 de diciembre, en el que una trabajadora fue apuñalada por dos mujeres en una fiambrería céntrica.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 19:53
PUBLICIDAD
Durante los operativos demoraron a una persona mayor de edad que quedó a disposición de la justicia.

Efectivos de la Oficina de Investigaciones de Delitos Conexos al Microtráfico secuestró varios elementos en seis allanamientos realizados en Centenario este martes. En los procedimientos hallaron armas y vehículos relacionados con diversas causas. 

Los oficiales llevaron adelante una investigación por causas vinculadas a hechos de abuso de armas y lesiones leves. En el trabajo previo se identificó a una motocicleta empleada en un hecho de lesiones donde la trabajadora de una fiambrería fue apuñalada y a un vehículo utilizado en un episodio de abuso de armas que ocurrió el 21 de diciembre, en el que uno de los implicados se encuentra vinculado a otra investigación en curso. 

Los seis allanamientos permitieron dar con un arma de fuego tipo revólver, veinte municiones calibre .45, varios cuchillos, una motocicleta, dispositivos electrónicos, prendas de vestir y cascos de motocicleta.

Durante los operativos demoraron a una persona mayor de edad que quedó a disposición de la justicia. En cuanto al hallazgo del revólver, se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD