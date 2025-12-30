Efectivos de la Oficina de Investigaciones de Delitos Conexos al Microtráfico secuestró varios elementos en seis allanamientos realizados en Centenario este martes. En los procedimientos hallaron armas y vehículos relacionados con diversas causas.

Los oficiales llevaron adelante una investigación por causas vinculadas a hechos de abuso de armas y lesiones leves. En el trabajo previo se identificó a una motocicleta empleada en un hecho de lesiones donde la trabajadora de una fiambrería fue apuñalada y a un vehículo utilizado en un episodio de abuso de armas que ocurrió el 21 de diciembre, en el que uno de los implicados se encuentra vinculado a otra investigación en curso.

Los seis allanamientos permitieron dar con un arma de fuego tipo revólver, veinte municiones calibre .45, varios cuchillos, una motocicleta, dispositivos electrónicos, prendas de vestir y cascos de motocicleta.

Durante los operativos demoraron a una persona mayor de edad que quedó a disposición de la justicia. En cuanto al hallazgo del revólver, se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.