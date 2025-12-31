¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 30 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Raíces intactas

El Changuito no se olvida de dónde salió: el gesto de Zeballos que emocionó en Santiago

De vacaciones en su tierra natal, el delantero de Boca volvió al club donde dio sus primeros pasos y regaló una postal que vale más que cualquier gol.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 21:12
PUBLICIDAD
Exequiel Zeballos volvió al club donde dio sus primeros pasos y compartió un emotivo encuentro con los chicos de Sarmiento, en La Banda, Santiago del Estero.

Mientras Boca se prepara para volver al trabajo y encarar un nuevo año futbolístico, Exequiel Zeballos aprovechó sus últimos días de descanso para volver al lugar donde todo empezó. Lejos de los flashes de la Bombonera y de la presión del alto rendimiento, el Changuito protagonizó un gesto simple, sincero y profundamente emotivo en Santiago del Estero.

El delantero xeneize, que cerró el año con un fuerte resurgimiento futbolístico tras un largo camino marcado por lesiones, visitó La Banda, su ciudad natal, y pasó por el club Sarmiento, la institución que lo vio crecer y donde dio sus primeros pasos con la pelota. Allí se encontró con decenas de chicos de las divisiones formativas, compartió un momento distendido, firmó autógrafos y se sacó fotos que rápidamente se volvieron inolvidables para los más chicos.

Zeballos no fue como figura distante, sino como uno más. Escuchó, sonrió y se tomó el tiempo para cada pedido, en una escena que reflejó el vínculo intacto con sus raíces. Las autoridades del club le obsequiaron una camiseta para su hija Bianca, en un gesto cargado de simbolismo y afecto.

El Changuito viene de cerrar un segundo semestre destacado en Boca, donde logró continuidad, se ganó un lugar en el equipo y se transformó en una de las principales armas ofensivas del conjunto azul y oro. Su desequilibrio fue clave en la remontada del equipo y dejó huella en partidos importantes, incluido el Superclásico ante River.

Sin embargo, lejos de los análisis tácticos y los debates futboleros, esta vez la noticia pasó por otro lado. Por el jugador que vuelve a su barrio, que no se olvida de sus orígenes y que entiende que el fútbol también se juega fuera de la cancha.

Zeballos permanecerá en Santiago del Estero hasta el 1 de enero y se sumará a la pretemporada de Boca a partir del viernes 2. Antes, dejó una enseñanza silenciosa y una imagen que explica por qué el Changuito no solo conecta con la gente por lo que hace con la pelota, sino también por lo que representa.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD