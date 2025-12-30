¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 30 de Diciembre
Sociedad que ilusiona: Garnacho asistió y Enzo la colgó para salvar al Chelsea

En Stamford Bridge apareció la conexión argentina: pase del extremo y definición del capitán para el gol del empate del conjunto azul en la Premier League.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 19:29
Alejandro Garnacho asistió y Enzo Fernández definió con precisión para el gol del Chelsea en Stamford Bridge.

Cuando el partido parecía escaparse y el murmullo empezaba a bajar desde las tribunas, Chelsea encontró una respuesta con acento argentino. Alejandro Garnacho y Enzo Fernández se juntaron en el momento justo y armaron una jugada de alto vuelo que terminó en gol y rescató al conjunto londinense en Stamford Bridge.

La acción tuvo todos los condimentos. Garnacho encaró, levantó la cabeza y filtró un pase preciso dentro del área. Enzo controló con clase y sacó un derechazo impecable que se metió en el ángulo superior izquierdo, imposible para el arquero de Bournemouth. Golazo y abrazo argentino en una noche clave de Premier League.

Ambos futbolistas fueron titulares en el duelo correspondiente a la fecha 19 del campeonato inglés. Enzo volvió a mostrarse como líder y referencia del mediocampo azul, mientras que Garnacho aportó desequilibrio, velocidad y la asistencia que cambió el rumbo del partido.

El encuentro terminó 2-2. Para la visita marcaron Justin Kluivert y David Brooks, mientras que Cole Palmer había anotado el otro tanto de Chelsea desde el punto penal. En el Bournemouth fue titular Marcos Senesi, mientras que Facundo Buonanotte ocupó un lugar en el banco de suplentes del equipo local.

Más allá del resultado, la postal que dejó la noche fue clara: la conexión Garnacho–Enzo empieza a dar señales fuertes en Chelsea y vuelve a encender la ilusión argentina en el fútbol europeo.

