Cuando el partido parecía escaparse y el murmullo empezaba a bajar desde las tribunas, Chelsea encontró una respuesta con acento argentino. Alejandro Garnacho y Enzo Fernández se juntaron en el momento justo y armaron una jugada de alto vuelo que terminó en gol y rescató al conjunto londinense en Stamford Bridge.

La acción tuvo todos los condimentos. Garnacho encaró, levantó la cabeza y filtró un pase preciso dentro del área. Enzo controló con clase y sacó un derechazo impecable que se metió en el ángulo superior izquierdo, imposible para el arquero de Bournemouth. Golazo y abrazo argentino en una noche clave de Premier League.

Ambos futbolistas fueron titulares en el duelo correspondiente a la fecha 19 del campeonato inglés. Enzo volvió a mostrarse como líder y referencia del mediocampo azul, mientras que Garnacho aportó desequilibrio, velocidad y la asistencia que cambió el rumbo del partido.

El encuentro terminó 2-2. Para la visita marcaron Justin Kluivert y David Brooks, mientras que Cole Palmer había anotado el otro tanto de Chelsea desde el punto penal. En el Bournemouth fue titular Marcos Senesi, mientras que Facundo Buonanotte ocupó un lugar en el banco de suplentes del equipo local.

Más allá del resultado, la postal que dejó la noche fue clara: la conexión Garnacho–Enzo empieza a dar señales fuertes en Chelsea y vuelve a encender la ilusión argentina en el fútbol europeo.