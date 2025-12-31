El invicto llegó a su final de la peor manera. El Aston Villa de Emiliano Martínez sufrió un durísimo revés en Londres y fue goleado 4-1 por un Arsenal implacable, que no perdonó y cerró el año con autoridad en la Premier League.

El equipo de Unai Emery, que venía de encadenar once victorias consecutivas, nunca logró acomodarse al ritmo que impusieron los Gunners en el Emirates Stadium. Desde el arranque, Arsenal fue intenso, vertical y dominante, y rápidamente empezó a marcar diferencias ante un rival que lució desdibujado.

Dibu Martínez y Emiliano Buendía fueron titulares en el conjunto visitante. El arquero argentino tuvo una noche incómoda, exigido constantemente y envuelto en un clima hostil desde las tribunas, donde fue silbado por los hinchas del Arsenal, club en el que dejó su huella antes de pasar al Aston Villa. Incluso recibió un golpe durante el encuentro, en una jornada para el olvido.

Los goles del líder de la Premier llegaron por intermedio de Gabriel Magalhaes, Martín Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesús, en una actuación colectiva sólida que confirmó el gran momento del equipo de Mikel Arteta, que cerró el año con 45 puntos en lo más alto de la tabla.

Ollie Watkins descontó para el Aston Villa, que pese a la goleada se mantiene en el tercer puesto, aunque ahora quedó a seis unidades de su verdugo. Más allá del resultado, la derrota significó el fin de una racha histórica y dejó expuestas algunas grietas defensivas que hasta ahora habían pasado inadvertidas.

La caída también se suma a una estadística poco frecuente en la carrera de Emiliano Martínez. A lo largo de sus 433 partidos oficiales, el campeón del mundo mantuvo una regularidad destacable, pero esta derrota se incorpora al reducido listado de encuentros en los que recibió cuatro goles o más, una situación que suele darse ante equipos del denominado Big Six inglés.

Fue un cierre de año áspero para el Aston Villa y para el Dibu, que pasó de la solidez y la euforia a un golpe de realidad en una de las canchas más exigentes de Inglaterra.