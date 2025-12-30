El lanzamiento del episodio final de Stranger Things 5 elevó la expectativa de millones de seguidores de una de las series más emblemáticas de Netflix. El desenlace definitivo quedó programado para el 31 de diciembre, con un estreno global que alcanzará a América Latina de manera sincronizada, de acuerdo con el horario local de cada país.

Este cierre llega tras un calendario escalonado: el primer volumen se estrenó el 26 de noviembre y el segundo, el 25 de diciembre, culminando con el último episodio en la última noche del año.

Horarios de estreno del episodio final en América Latina

El episodio final de Stranger Things 5 estará disponible el 31 de diciembre en los siguientes horarios:

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (hora de Brasilia): 22

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba: 21

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20

México (CDMX), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 19

De este modo, los fans de toda la región podrán ver el desenlace en simultáneo, respetando el huso horario de cada país.

Qué anticipa el tráiler del capítulo final

Las imágenes del tráiler más reciente muestran a Jim Hopper enfrentando a Eleven en el inquietante Upside Down. En una escena central, Hopper le pide a Eleven: “Necesito que luches. Una última vez”, en un llamado que resume el peso emocional del episodio final.

Durante el avance, el personaje interpretado por Millie Bobby Brown queda en el centro del conflicto, con referencias directas a su infancia, los abusos sufridos y la necesidad de luchar por un mundo más allá de Hawkins.

La trama de la quinta temporada: qué está en juego

En los primeros episodios de la quinta temporada, la historia profundizó en el pasado de Eleven, los experimentos MKUltra y los secretos del Upside Down. La acción se sitúa en el otoño de 1987, con Hawkins bajo cuarentena, Vecna desaparecido y los portales abiertos como una amenaza latente.

El relato anticipa nuevas revelaciones sobre Henry y las consecuencias definitivas de los hechos que marcaron a la ciudad y a sus protagonistas.

Qué dijeron los creadores y el elenco sobre el final

En una entrevista con Deadline, Ross Duffer explicó que el objetivo del cierre fue “cerrar todos los cabos sueltos y responder cualquier pregunta pendiente”.

Por su parte, el productor ejecutivo Shawn Levy calificó el desenlace como “uno de los mejores finales de cualquier serie”, destacando el trabajo de los hermanos Matt y Ross Duffer.

El actor Finn Wolfhard, quien interpreta a Mike Wheeler, recomendó ver el episodio final “en la pantalla más grande posible”, en alusión a la escala y el impacto visual del capítulo.

En diálogo con Radio Times, Matt Duffer señaló que buscaron evitar giros innecesarios y mantener la coherencia narrativa:

“Queremos que todo se sienta en línea con la serie y que los finales de cada personaje se perciban como inevitables”.

Un estreno que marca el cierre de una etapa en Netflix

A diferencia de otros títulos de la plataforma, Stranger Things 5 adoptó una estrategia de estreno con horarios ajustados por región. La llegada del volumen final marca el cierre definitivo de una historia que atravesó cinco temporadas y se convirtió en un fenómeno global de Netflix.