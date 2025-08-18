Avanza la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte

El Gobierno avanzó en la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que será reemplazada por la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Economía, según lo establecido en el Decreto 584/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial.

El nuevo organismo tendrá varias atribuciones, entre las que se destacan: ejercer la representación legal del organismo, dirigir la gestión económica, financiera y de recursos humanos, y proponer al Poder Ejecutivo Nacional la estructura organizativa de la Agencia. Además, podrá aprobar su reglamento interno, promover la obtención de fondos y recursos, aceptar herencias, legados y donaciones, y confeccionar y publicar la Memoria Anual del organismo.

La Agencia también estará facultada para celebrar contratos y convenios con organismos estatales, provinciales, municipales e internacionales, así como con empresas privadas, en el marco de sus competencias.

Este cambio se había anticipado a principios de julio dentro del paquete presentado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, en el marco de las facultades delegadas para la reestructuración del Estado. La transformación busca optimizar la supervisión de concesiones y servicios públicos, centralizando funciones que hasta ahora estaban a cargo de la CNRT.