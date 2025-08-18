La ciclogénesis obligó a Milei a suspender el acto previsto en Junín

El presidente Javier Milei suspendió el acto que iba a realizar en la ciudad de Junín debido a la tormenta pronosticada para mañana, la cual generaría "lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a los 55 kilómetros por hora".

En un comunicado de la Oficina del Presidente, difundido en redes sociales, se indicó el cambio de agenda del mandatario. "A partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana en el partido de Junín, provincia de Buenos Aires", informó el parte oficial.

La decisión, según explicaron, responde a la situación climática que se espera en la región, provocada por una ciclogénesis que generará lluvias intensas y ráfagas de viento de más de 55 km/h. Casa Militar advirtió que "el traslado tanto por vía aérea como terrestre resulta imposible bajo estas condiciones".

El informe meteorológico también detalló que los aeródromos de Junín y Pergamino no reúnen las condiciones mínimas para operar con aeronaves bajo reglas de vuelo visual. "Esto implica que, aun considerando la posibilidad de un traslado en helicóptero por debajo del nivel de nubes, la probabilidad de tener que regresar al aeropuerto de origen es muy alta", señala el reporte. Además, advirtió que "los techos nubosos pueden descender durante el vuelo y, sumado a los fuertes vientos, incrementan el riesgo y vuelven el traslado inseguro".

El Presidente tenía previsto encabezar el acto este martes a las 17.30 en el Teatro San Carlos, conocido como “El Coloso” de Junín, junto a los candidatos nacionales de La Libertad Avanza. De esta manera, el espacio oficialista debió suspender el evento que marcaba el inicio formal de su campaña nacional, luego del cierre de listas realizado el último domingo.