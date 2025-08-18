Cierre de listas: candidatos definidos en todo el país para octubre

Este domingo venció el plazo para la presentación de listas, quedando definidos los candidatos a diputados y senadores para las elecciones legislativas del 26 de octubre. En total se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado, distribuidas en 24 distritos del país.

Tras semanas de negociaciones, La Libertad Avanza (LLA) y el PRO sellaron acuerdos para competir juntos en más de 10 provincias, incluyendo CABA y Buenos Aires. El cierre de listas estuvo supervisado por Karina Milei, secretaria general del partido, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem, quienes definieron distrito por distrito las nóminas de candidatos.

Ciudad de Buenos Aires

La lista de Diputados estará encabezada por Alejandro Fargosi, seguido por Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando De Andreis y Antonela Giampieri. Para Senadores, los postulantes son Patricia Bullrich y Agustín Monteverde, con Pilar Ramírez y Carlos Torrendell como suplentes.

Provincia de Buenos Aires

Encabezan la lista de Diputados José Luis Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli, acompañados por Gladys Humenuk, Sebastián Pareja y otros.

Otras provincias clave:

Entre Ríos: Andrés Laumann y Alicia Fregonese (Diputados); Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida (Senado).

Chaco: Mercedes del Rosario Goitía y Guillermo Agüero (Diputados); Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider (Senado).

Misiones: Diego Hartfield y Maura Gruber (Diputados).

San Luis: Mónica Becerra y Carlos Almena (Diputados).

Tierra del Fuego: Miguel Rodríguez y Analía Fernández (Diputados); Agustín Coto y Belén Monte de Oca (Senado).

Candidatos exclusivos de La Libertad Avanza

En provincias donde LLA compite por separado, destacan nombres como:

Chubut: Maira Frías

Córdoba: Gonzalo Roca

Corrientes: Virginia Gallardo

Mendoza: Luis Petri, ministro de Defensa

Neuquén: Nadia Márquez (Senado) y Gastón Riesco (Diputados)

Río Negro: Lorena Villaverde (Senado) y Aníbal Tortoriello (Diputados)

Santa Fe: Agustín Pellegrini, el candidato más joven de la lista nacional

Con este cierre de listas, LLA y PRO consolidan una alianza estratégica en los principales distritos del país, combinando figuras políticas de trayectoria, referentes locales y candidatos mediáticos, con el objetivo de ampliar su base electoral y disputar espacios clave al kirchnerismo y a la UCR.