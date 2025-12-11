Se realizó este miércoles en Choele Choel, el Congreso General Extraordinario de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) en el que se puso en funciones al nuevo Consejo Directivo Central (CDC) para el período 2025–2028. La flamante conducción envió un mensaje directo al gobierno provincial: si no se convoca a paritarias, el ciclo lectivo 2026 no comenzará.

La nueva conducción provincial estará encabezada por Laura Ortiz como secretaria general, Mauricio Ovadilla como secretario adjunto y Gabriela Aguilar como secretaria gremial y de organización. El Consejo Directivo Central se conforma por docentes de distintos puntos de la provincia que integraron la Lista 4 DAF Multicolor (Docentes al Frente), elegidos democráticamente en las elecciones del 16 de octubre.

Tras asumir, la secretaria general, Laura Ortiz fue categórica: “hace unos meses el gobierno hizo una propuesta salarial que fue rechazada. Si no hay paritarias, peligra el inicio de clases, de eso no hay dudas. Necesitamos que el gobierno nos convoque para que hablemos de una recomposición salarial y de presupuesto educativo y sobre política educativa. El mensaje para quienes nos gobiernan es ese, la UnTER está nuevamente de pie, necesitamos que nos convoque”. El planteo se suma a los reclamos ya elevados por ATE, UPCN y ASSPUR, consolidando un frente sindical amplio que presiona al Ejecutivo provincial.

Ortiz envió un mensaje al gobernador: "sin paritarias peligra el inicio de clases"

Durante el congreso, también asumieron sus funciones los representantes que integrarán las Juntas de Clasificación en el Consejo Provincial de Educación, la Junta de Disciplina del Sindicato y los Congresales ante CTERA, consolidando la representación gremial en todos los ámbitos institucionales.

Con un mensaje claro dirigido a la docencia rionegrina, la conducción asumió el compromiso de fortalecer la organización colectiva y la defensa de los derechos laborales. Entre los reclamos centrales se destacan:

• Paritaria urgente y recomposición salarial real, con un pedido concreto de aumento del 30%.

• Derogación inmediata de las Auditorías Médicas Privadas.

• Condiciones dignas y seguras en todas las escuelas.