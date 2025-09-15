¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 15 de Septiembre, Neuquén, Argentina
El Gobierno transfiere $12.500 millones a cuatro provincias

Las provincias recibieron los fondos en el marco de los Aportes del Tesoro Nacional, en la mayor transferencia registrada este año.

Por Redacción

Lunes, 15 de septiembre de 2025 a las 18:28
Primer paso de gestión del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

En un primer paso de su gestión, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, anunció este lunes un giro de $12.500 millones a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Chaco, en el marco de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Se trata de la transferencia más alta registrada en lo que va del año, superando ampliamente los $3.000 millones enviados en todo agosto.

Catalán, que juró hoy como titular de la cartera, aseguró que su gestión buscará “corregir” las relaciones con los distritos subnacionales y fortalecer la gobernabilidad, en sintonía con los lineamientos del presidente Javier Milei de tender puentes con las provincias.

Los desembolsos se distribuyeron de la siguiente manera: Misiones recibió $4.000 millones, Entre Ríos $3.000 millones, Santa Fe $3.000 millones y Chaco $2.500 millones. Según datos oficiales, cada provincia justificó los fondos en base a emergencias específicas: Emergencia Agropecuaria en Chaco, Emergencia Hídrica en Misiones, desequilibrio financiero en Entre Ríos y Emergencia Climática en Santa Fe. Entre Ríos, que ya había recibido un envío en agosto, acumuló así $6.000 millones en dos meses.

El giro de ATN se produce en un escenario político delicado. Entre Ríos y Chaco mantienen alianzas locales con La Libertad Avanza (LLA), partido del presidente Milei, mientras que Santa Fe y Misiones no poseen vínculos electorales con el oficialismo nacional y han criticado al Gobierno en semanas recientes. Aun así, Misiones actuó como aliado de los libertarios en votaciones legislativas previas.

 

