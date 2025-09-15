Cipolletti: balacera, persecución, familiares enojados y un auto robado en Avellaneda

Un violento episodio sacudió la madrugada del domingo en Cipolletti, cuando vecinos de la zona norte denunciaron que desde un auto en movimiento se hicieron disparos contra un grupo de jóvenes. El operativo policial derivó en una persecución, el hallazgo de municiones servidas y el secuestro de una auto robado en Buenos Aires.

La secuencia comenzó poco antes de las 8 de la mañana, cuando los llamados al 911 alertaron sobre disparos en inmediaciones de Jorge Newbery y Avenida La Plata, en el sector norte de Cipolletti. Testigos señalaron que los disparos provenían de un Fiat Cronos blanco que circulaba por el barrio.

Minutos después, los efectivos de la Subcomisaría 79° ubicaron el auto sospechoso en la zona de Primeros Pobladores. Al intentar frenarlo, el conductor aceleró e inició una fuga que se extendió por varias calles de la ciudad. La persecución terminó en Ceferino Namuncurá al 1400, donde el hombre descendió, arrojó un celular dentro de una casa y buscó refugio en el interior. La situación se tensó cuando varios familiares salieron al cruce con una actitud agresiva, lo que obligó a pedir refuerzos para asegurar el procedimiento.

En paralelo, otro grupo de policías entrevistó a un joven de 18 años que contó haber discutido minutos antes con el ocupante del Cronos y con integrantes de un segundo vehículo, un Peugeot 208 azul. Según su relato, ambos autos volvieron al lugar y desde uno de ellos efectuaron los disparos. Pese a la gravedad del hecho, no hubo heridos.

El Fiat Cronos tenía patente adulterada y por la numeración del chasis y del motor se determinó que tenía pedido de secuestro

Con la autorización de la fiscalía de turno se requisó el Cronos. En el interior los peritos encontraron dos vainas servidas calibre 22 y un morral con dinero en efectivo. Todos esos elementos quedaron secuestrados como prueba. Además, a simple vista, los policías notaron que la chapa patente tenía algunas adulteraciones, por lo que el vehículo quedó secuestrado de manera preventiva. Recién hoy por la mañana, un experto de la Policía verificó la numeración correspondiente y se comproboó que el auto fue denunciado como robado el 19 de agosto en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.