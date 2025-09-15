Perpetua para la madre y el padrastro del bebé asesinado en Berazategui

Este lunes, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Quilmes dictó prisión perpetua para Yésica del Carmen Aquino, de 36 años, y su pareja, Roberto Carlos Fernández, de 33, por el brutal asesinato de su hijo de 18 meses, León Aquino, ocurrido en Berazategui en 2021.

Los jueces Cecilia Maffei, Fernando Celesia y Julia Rutigliano, quienes el pasado 4 de septiembre habían declarado culpables por unanimidad a los acusados, fundamentaron la condena por tratarse de un crimen agravado por ensañamiento y alevosía. La madre fue considerada coautora penal responsable, mientras que su pareja también fue hallado coautor del homicidio agravado.

El caso conmocionó a la comunidad cuando León llegó al hospital con hematomas, mordeduras y una aguja oxidada clavada en la espalda, evidencia de los malos tratos que sufrió en su hogar. Según la investigación, a cargo de la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena, el niño fue asesinado entre el 23 de agosto y el 23 de septiembre de 2021, tras un prolongado calvario de torturas.

Ambos condenados permanecen detenidos desde el inicio de la investigación y ahora enfrentarán la pena máxima establecida por la ley, tras la decisión del tribunal quilmeño.

El caso generó un profundo impacto social y judicial, reflejando la gravedad de los delitos contra menores y la respuesta del sistema judicial frente a crímenes de extrema crueldad.