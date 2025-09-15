Hazaña del Deportivo Rincón: dónde arrancará a jugar por los play off

Deportivo Rincón oficiará de local, este fin de semana, seguramente el domingo, en el arranque de la tercera fase -ronda de play off- de la Zona Campeonato del Torneo Federal A 2025, cuando reciba de local a los cordobeses de Sportivo Belgrano de San Francisco que finalizaron primeros en el otro Nonagonal de la zona Norte del país.

Ocho equipos -entre ellos el elenco neuquino- siguen en carrera por el primer ascenso a la Primera Nacional 2026. Además, se conocieron los primeros cruces de la Segunda Etapa de la Reválida.

Las llaves quedaron establecidas de la siguiente manera, luego de la fecha del domingo, Deportivo Rincón ante Sportivo Belgrano de San Francisco, Olimpo de Bahía Blanca se medirá con Atlético Rafaela de Santa Fe, San Martín de Formosa se medirá con Ciudad Bolívar y Gimnasia de Chivilcoy frente a Argentino de Monte Maíz. Los nombrados en primer término será locales en el primer partido.

En caso de que El León del Norte superará la siguiente instancia se medirá con el cruce que sostendrán Olimpo de Bahía Blanca y Atlético Rafaela de Santa Fe.

Como sigue

Tras completarse la novena fecha, quedaron definidos los 8 equipos que jugarán por el primer ascenso, 4 de cada Nonagonal. Además, los otros 10 elencos (5 de cada grupo) seguirán su camino por la Reválida, a los que también se acoplarán 10 equipos que disputaron la zona de abajo en dos grupos de 10.

En la zona campeonato, los 8 elencos se irán eliminando a partido y revancha, definiendo siempre en la cancha del mejor ubicado en el Nonagonal. Así, hasta que se conozcan los dos finalistas, que disputarán un partido único y en cancha neutral en busca del primer ascenso.

Los que vayan quedando eliminados en estas fases, se sumarán a diferentes etapas de las Reválidas. En ese sentido, la Reválida (también a eliminación con partido y revancha) comenzarán luego de que se disputen los cuartos de final de la zona campeonato.

Los cuatro eliminados en esa etapa, se sumarán a los 20 equipos que esperaban y quedarán armadas las 12 llaves entre los que irán en busca del segundo boleto a la Primera Nacional. Luego, a los 12 que avancen, se le agregarán los dos que pierdan las semis de la zona de “arriba” y quedarán armadas 7 series.A esos 7, se le agregará el equipo que pierda la final por el ascenso y quedarán los 8 (4 llaves) que jugarán por el segundo pase de categoría.

Reválida

En los primeros cruces de la Reválida, que pondrá en juego el segundo boleto a la Primera Nacional, se medirán, Cipolletti arrancará los cruces ante Kimberley de Mar del Plata en el la ciudad feliz, la ida el 5 de Octubre y la vuelta el 12 del mismo mes. Villa Mitre de Bahía Blanca se enfrentará ante Guillermo Brown de Puerto Madryn

Los otros enfrentamientos de la Reválida serán los siguientes: Sarmiento de La Banda vs San Martín de Mendoza, Atenas de Río Cuarto vs Sarmiento de Resistencia, 9 de Julio de Rafaela vs Germinal de Rawson, Costa Brava vs Bartolomé Mitre de Posadas, Juventud Antoniana vs Boca Unidos, Independiente de Chivilcoy vs Douglas Haig y Cipolletti vs Kimberley.

Además, Juventud Unida Universitario de San Luis, El Linqueño, Sol de Mayo y Sportivo Las Parejas esperarán por los cuatro perdedores de la zona de "arriba".