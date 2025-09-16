Detuvieron a dos exjefes de la Policía Federal por intentar sacar un camión con insumos para el COVID hacia Bolivia

Dos ex jefes de la Policía Federal Argentina fueron detenidos tras quedar firmes sus condenas por un hecho que aún indigna: en pleno encierro por la pandemia, intentaron sacar del país un camión cargado con insumos sanitarios y mercadería hacia Bolivia.

El episodio ocurrió el 22 de abril de 2020, cuando el país estaba paralizado y las fronteras cerradas. Esa madrugada, un camión avanzaba hacia la frontera, y estuvo a apenas 500 metros de lograr su cometido. Dentro llevaba mercadería valuada en más de 900 mil pesos, gran parte compuesta por insumos para la prevención del coronavirus.

Quienes estaban detrás del plan no eran simples contrabandistas. La Justicia determinó que los responsables eran nada menos que Cristián Bejarano y Milton Cano, ex jefe y ex subjefe de la Subdelegación La Quiaca de la Policía Federal. Ambos recibieron 4 años y 8 meses de prisión por el delito de contrabando agravado en grado de tentativa.

El fallo fue confirmado por la Corte Suprema y, con la sentencia firme, el Tribunal Oral Federal de Jujuy ordenó su inmediata detención. Ahora esperan su traslado a una cárcel federal desde una dependencia de Gendarmería en La Quiaca.

El caso no termina allí. También fueron condenados tres hermanos que oficiaban como cómplices —Luis, Paul y Fabián Saiquita— a 4 años y 3 meses de cárcel, mientras que el chofer del camión, Eduardo Laime, recibió 2 años en suspenso.

La investigación, encabezada por el fiscal federal Federico Zurueta, sumó testigos y pruebas clave, entre ellas comunicaciones previas que dejaron en claro la coordinación del operativo. La Justicia entendió que no se trató de un intento improvisado, sino de un plan con respaldo y participación directa de miembros de una fuerza de seguridad.