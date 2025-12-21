La Taça das Favelas es el campeonato villero más grande del mundo que se realiza en Brasil. Central Única de Favelas (CUFA), una ONG que se encarga de la organización y de muchos otros proyectos de impacto social, lleva 12 copas en su derrotero (en 2020 y 2021 no se jugó por la pandemia de COVID-19) , desde la primera edición en Río de Janeiro en 2012.

Es un torneo que moviliza a más de 600.000 personas en Brasil alrededor de una pelota. 17 de las 27 unidades federativas (26 estados y un Distrito Federal) se han sumado a este proyecto que cuenta con un copa estadual, en la que se enfrentan equipos de las distintas favelas locales; y la copa nacional, creada en 2022, en la que cada unidad federativa arma su seleccionado y compite por la gloria. Jugar la final en un estadio de gran escala y ser televisado por una de las cadenas más pujantes del país es el gran anhelo de los niños y niñas que participan cada año.

La Taca das Favelas contra la invisibilidad de las comunidades marginadas y buscar generar impacto positivo en la sociedad

“No es la Copa Favela, es la Copa Inclusión”, dijo Cafú, capitán del seleccionado brasileño campeón en el Mundial 2002 y embajador del torneo, de orgulloso origen villero. El histórico lateral derecho de la Verdeamarela fue el encargado de entregar las copas en el estadio Pacaembú (cuna de grandes eventos como la final de la Copa Libertadores 2012), que dio inicio a una celebración que no solo disfrutaron los presentes en el estadio, sino que también pudieron ver miles de espectadores a través de la cadena TV Globo.

Esta iniciativa no se limita solo a lo deportivo, ya que en todos los estados participantes del proyecto se ofrecen talleres sociales, que abarcan temas que van desde nutrición hasta educación financiera. Su reglamento prohíbe la participación de jugadores que no viven en favelas y los premios no son grandes sumas de dinero, sino insumos deportivos, que fomentan el desarrollo y se alinean con la esencia de la competición.

En 2025, Mina Gerais se consagró por primera vez y de manera invicta en la rama femenina (sub-14) tras vencer a Paraíba por penales. En la masculina (sub-17), San Pablo reafirmó su hegemonía al vencer por penales a Río de Janeiro y alzarse con el título por tercera edición consecutiva.

A través de la Ley de Incentivo al Deporte, el gobierno nacional apoya esta iniciativa, permitiendo que las empresas destinen una parte de su impuesto a la renta a financiar proyectos deportivos que estén alineados a su visión y sean aprobados por el Ministerio de Deporte. También la UNESCO respalda la Taça das Favelas, que crece exponencialmente y lucha por una sociedad más justa.

En este evento se descubrió, por ejemplo, al mediocampista Patrick de Paula, que jugó en la Taça das Favelas de Río de Janeiro para el Complexo Santa Margarida en 2015, 2016 y 2017 y luego se convirtió en jugador profesional de Palmeiras, con el que ganó dos de las tres Copa Libertadores que tiene en su palmarés.