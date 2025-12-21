¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 21 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Vuelco en la Autovía Norte: dos mujeres fueron trasladadas con lesiones de consideración

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 21 de la Autovía Norte. Las víctimas fueron asistidas por personal de salud y trasladadas a Neuquén capital.

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural. Con más de dos décadas de trayectoria en radio y medios digitales. Inició su carrera en 2001 como productor en radio AM y desde entonces desarrolló un recorrido ininterrumpido en AM y FM, desempeñándose en diversos formatos y géneros.
Domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 19:57
Un grave siniestro vial se registró este domingo en el kilómetro 21 de la Autovía Norte, donde un automóvil Toyota Etios protagonizó un vuelco por causas que aún se investigan.

Hasta el lugar acudieron los móviles 19 y 20 de Bomberos Voluntarios de Plottier, quienes constataron que el vehículo era ocupado por dos mujeres mayores de edad, ambas con lesiones de consideración producto del impacto.

 

Las víctimas fueron asistidas en el lugar por una ambulancia del SIEN, que realizó las primeras atenciones médicas antes de disponer su traslado a la ciudad de Neuquén para una evaluación y tratamiento de mayor complejidad.

En el sector se desplegó un operativo de seguridad y asistencia, mientras se trabajaba para garantizar la circulación y determinar las circunstancias que derivaron en el vuelco.

