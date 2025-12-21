Un grave siniestro vial se registró este domingo en el kilómetro 21 de la Autovía Norte, donde un automóvil Toyota Etios protagonizó un vuelco por causas que aún se investigan.

Hasta el lugar acudieron los móviles 19 y 20 de Bomberos Voluntarios de Plottier, quienes constataron que el vehículo era ocupado por dos mujeres mayores de edad, ambas con lesiones de consideración producto del impacto.

Las víctimas fueron asistidas en el lugar por una ambulancia del SIEN, que realizó las primeras atenciones médicas antes de disponer su traslado a la ciudad de Neuquén para una evaluación y tratamiento de mayor complejidad.

En el sector se desplegó un operativo de seguridad y asistencia, mientras se trabajaba para garantizar la circulación y determinar las circunstancias que derivaron en el vuelco.