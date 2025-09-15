Absolvieron a los acusados por impedir el último adiós a Solange Musse

El jurado popular absolvió este lunes al médico Eduardo Andrada y a la asistente social Analía Morales, quienes estaban acusados de abuso de autoridad por impedir el ingreso de Pablo Musse a Córdoba en agosto de 2020, cuando su hija Solange Musse atravesaba un cáncer de mama avanzado.

La decisión judicial se conoció tras varios días de audiencias en los tribunales de la ciudad de Córdoba.

Qué había pedido la Fiscalía

El fiscal Julio Rivero había solicitado una condena de un año y seis meses de prisión condicional para los dos imputados, junto con una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Además, el Ministerio Público Fiscal pidió que fueran reconocidos como víctimas de violencia institucional:

Solange Musse (fallecida en 2020).

Pablo Musse , su padre.

Teresa Oviedo y Lorena Oviedo, familiares directos.

El abogado querellante Carlos Nayi, en representación de Pablo Musse, había reclamado una pena de dos años de prisión por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El caso: un ingreso denegado durante la pandemia

Según la acusación, Andrada y Morales —entonces director del Hospital de Huinca Renancó y asistente social, respectivamente— le negaron a Pablo Musse la posibilidad de entrar a Córdoba.

En ese momento, Solange residía en Alta Gracia bajo internación domiciliaria y cuidados médicos. A pesar de que la normativa preveía excepciones para situaciones “impostergables”, Musse fue obligado a regresar a Plottier (Neuquén) encapsulado y escoltado por una comisión policial.

La joven, de 35 años, falleció poco después, sin poder despedirse de su padre. Antes de su muerte, escribió una carta en la que afirmó: “Hasta mi último suspiro, tengo mis derechos”.