El volante Aníbal Moreno pasó de ser una posibilidad poco probable a un alternativa cierta y real de cara al 2026. El deseo del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo de contar con el volante central que lo desvela desde hace largos años ya dejó de ser una utopía y cambió favorablemente de rumbo en el cierre del 2025, ante la falta de participación del jugador en Palmeiras y su deseo de emigrar al Millonario. El conjunto de Núñez envió una oferta cercana a los siete millones de dólares y se aseguró al jugador.

Aunque no dejaóde ser una negociación compleja para las arcas del Millonario, el presidente Stefano Di Carlo mantuvo un rol activo hasta lograr abrochar al ex futbolista de Racing.

Sin el lugar deseado, Moreno perdió continuidad, nivel y, a la postre, valor en el mercado. En tanto, Palmeiras, que en un principio pidió alrededor de 15 millones de dólares por su pase, negoció por menos de la mitad; y el jugador, consciente de que necesita recobrar protagonismo para seguir en la recta ascendente de su carrera, presionó para salir a River.

Desde Núñez hubo un par de intentos previos al positivo final, pero terminaron conformando a los dueños de su ficha y dieron un paso fundamental en el mercado de pases..

Moreno se suma a la reciente llegada de Fausto Vera para renovar un mediocampo resentido. El jugador ha hecho mucho por bajar las pretensiones del Palmeiras, que hasta hace días eran demasiado elevadas para lo que podía pagar River. Igualmente, recibiendo los siete millones de dólares que pondría el Millonario, el conjunto brasileño recuperaría lo que le pagó a Racing a principios del 2024.

No fue ninguna sorpresa el nombre de Moreno otra vez en el radar del club de Núñez, justamente porque el Muñeco siempre tuvo el anhelo de sumarlo a sus filas e incluso pidió enérgicamente por él a fines de 2024.