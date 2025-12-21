Los Messi tendrán participación directa en el fútbol argentino a partir de 2026, Leones de Rosario Fútbol Club, la entidad fundada por la familia del crack, jugará el año próximo en la Primera C. Así quedó estipulado según el Boletín Oficial N° 6752, emitido el pasado 11 de septiembre, en el que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó la afiliación directa del club rosarino, con lo que se le permite incorporarse sin atravesar las divisiones para los clubes indirectamente afiliados y salteando la instancia del Torneo Promocional Amateur, la división más baja del sistema.

El club tiene como presidente a Matías Horacio Messi, hermano de Lionel, mientras que María Sol, su hermana, aparece como vocal suplente. En tanto, entre otras autoridades, es revisor de cuentas suplente Tomás Matías Messi, sobrino del capitán de la selección.

El equipo será dirigido en la Primera C por el ex mediocampista de River Plate, Víctor “Chapa” Zapata, que viene de conducir Atlas y conoce la divisional. El conjunto utilizará una camiseta negra con vivos blancos y actuará como local en el estadio Único, de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, a 70 kilómetros de la ciudad de Rosario.

El club creado y administrado por la familia de Lionel Messi, comenzó a evaluar la opción de construir su estadio en el Gran Rosario.

Carlos Pighín, intendente de Alvear, ciudad en la que tiene su sede Leones, explicó que “trascendidos dicen que la institución tiene la idea de hacer un estadio en el Gran Rosario. No tenemos certezas todavía, pero si hay privados que están consultando por las distintas zonas en las que se podría ubicar”.

Luego, Pighín afirmó que su intendencia ya realizó la planificación territorial, comentó que tiene “zonas delimitadas en las que el estadio podría existir” y reveló que "tenemos una relación permanente con las autoridades. Sí se está trabajando en un proyecto de expansión para hacer categoría menores y un microestadio”.

Una reseña de la dirigencia en la página oficial indica que la Asociación Civil Leones de Rosario Fútbol Club fue fundada el 2 de enero de 2015, en la localidad de Alvear. Desde ese mismo año se afilió a la Asociación Rosarina de Fútbol y comenzó a participar con su equipo masculino de mayores en el Torneo Unificado de Ascenso. Durante sus comienzos hizo de local en el predio de Sagrado Corazón, ubicado en Ovidio Lagos al 7000.

El perfil del club amplía: “Más adelante inauguraría su complejo deportivo emplazado en Ecopueblo (Alvear), que contó en un primer momento con dos canchas de fútbol reglamentarias, una de césped sintético y otra de césped natural. Un tercer campo de juego con medidas reducidas para actividades varias. Un área edilicia que cuenta con vestuarios locales y visitantes, sector administrativo y utilería. Además, un resto-bar, todo bajo superficie semicubierta. También un área de estacionamiento y espacios verdes”.