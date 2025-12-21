A modo de cierre político del año, Javier Milei convocó a su Gabinete a un asado en la Quinta de Olivos, con el objetivo de repasar lo hecho durante 2025 y comenzar a delinear los ejes de la llamada “segunda etapa” de la gestión, con la mirada puesta en el 2026.

El encuentro, previsto para este lunes por la noche, reunirá a ministros, secretarios y funcionarios clave del Ejecutivo, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También fueron invitados referentes centrales de la mesa política libertaria, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich.

La reunión busca mostrar una imagen de cohesión interna, similar a la que el Gobierno exhibió a fines de 2024, cuando Milei encabezó una cena informal en Olivos como cierre de su primer año de gestión. En aquella ocasión, tras un repaso colectivo del año, el vocero presidencial difundió una foto de unidad que se convirtió en un mensaje político hacia adentro y hacia afuera del oficialismo.

Esta vez, el encuentro se dará con un equipo parcialmente renovado, luego de los cambios introducidos tras el escenario poselectoral, con la incorporación de Diego Santilli en Interior, Alejandra Monteoliva en Seguridad y Carlos Presti en Defensa, entre otras modificaciones en áreas clave.

El asado en Olivos se produce además en un contexto parlamentario sensible. Durante la jornada, la conducción política de La Libertad Avanza mantendrá reuniones para ajustar la estrategia en el Senado, donde el 26 de diciembre se debatirá el Presupuesto 2026 en una sesión extraordinaria. En ese mismo temario, el oficialismo buscará avanzar con la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que propone cambios de fondo en el régimen penal tributario y en la fiscalización impositiva.

Según fuentes del entorno presidencial, durante el brindis Milei destacará los indicadores económicos y fiscales que el Gobierno considera positivos, y presentará el 2026 como un año clave para consolidar reformas estructurales, en línea con el programa libertario que impulsa desde el inicio de su mandato.