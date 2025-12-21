Un grave episodio de violencia de género sacudió este domingo por la tarde a la ciudad de Centenario, donde un hombre disparó contra su expareja y luego se quitó la vida, dejando a la mujer en estado crítico.

El hecho ocurrió pasadas las 15.30 en una vivienda ubicada sobre la calle Agrimensor Hugo Arraga, a metros de Formosa, en el barrio Alto de Centenario. Efectivos de la Comisaría Quinta arribaron al lugar luego de que la víctima activara el botón antipánico.

Al llegar, los uniformados constataron que el hombre mantenía retenida a la mujer contra la puerta de una vivienda de madera. Al ser intimado para que se retirara, el sujeto respondió que lo haría cuando terminara de hablar con ella.

Minutos después, los gritos desesperados de la víctima alertaron a los efectivos. Con apoyo de otros móviles, la Policía intentó ingresar al domicilio, momento en el que se escucharon tres detonaciones de arma de fuego, seguidas por la respiración agónica de una persona.

Al lograr acceder a la vivienda, los efectivos encontraron a la mujer tendida en el suelo con una herida de bala en la cabeza, mientras que a pocos centímetros se hallaba el hombre sin vida, con un arma de fuego negra junto a su mano derecha.

Foto Gentileza: Centenario Digital

Personal del Hospital Natalio Burd constató el fallecimiento del agresor y dispuso el traslado urgente de la víctima al Hospital Castro Rendón, donde ingresó en código rojo y debió ser intervenida quirúrgicamente. Su estado de salud es muy delicado.

El agresor fue identificado como Gabriel Fernando Gómez, de 57 años, con domicilio en Vista Alegre. Según se informó, el hombre había llegado al domicilio cerca de las 13 horas, se retiró tras activarse el dispositivo de seguridad y regresó horas más tarde, momento en el que ocurrió el ataque. En ese primer episodio se habría desplazado a gran velocidad a bordo de un Renault 12.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, bajo la conducción de la fiscal Guadalupe Inaudi, mientras que personal de Criminalística trabajó en el lugar del hecho. La zona fue cerrada al tránsito y vecinos del sector aseguraron haber escuchado los disparos, lo que generó conmoción en el barrio.