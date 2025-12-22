El Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 ya tiene definidos los cruces de cuartos de final en la Patagonia con la clasificación de La Amistad de Cipolletti, San Patricio de El Chañar, Atlético Regina a los que se sumó este domingo Deportivo Roca que en su visita al valle medio rionegrino superó por 1 a 0 a Sportman de Choele Choel, con tanto conseguido por el colombiano Luis Felipe Miranda.

Receso de las fiestas de fin de año mediante, ¿cuál es el camino que deberán continuar los representantes de la Liga Deportiva Confluencia y la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) a partir del 4 de enero?

Los desafíos deportivos para todos ellos se van incrementando porque sólo va quedando espacio para los mejores y los mano a mano seguirán siendo directos ante la expectativa creciente de los hinchas zonales.

Por contundencia y por haber dado vuelta la llave como visitante, sin dudas que los cipoleños de La Amistad han hecho ruido en La Chacra de Neuquén. El 4 a 1 sobre Independiente, después de haber caído como local 1 a 0 lo ratifica como un gran candidato.

Su próximo rival será el unico equipo neuquino que se mantiene en competencia, San Patricio de El Chañar que dejó fuera con mucha polémica a Estudiantes en San Carlos de Bariloche. Los de Lifune arrancarán como locales y el semifinalista se terminará de conocer en Río Negro.

San Patricio, el único neuquino que sigue en competencia, arrancará los cuartos de final como local ante La Amistad de Cipolletti.

Por el otro lado de la llave, avanzó Atlético Regina, verdugo de Alianza de Cutral Co a quien le ganó en el Coloso del Ruca Quimey y luego empató en la Perla del Valle. Por convocatoria, el Albo es uno de los que más fuertes puede llegar a hacer su localía, condición en la que arrancará la próxima llave ante el Deportivo Roca en duelo de equipos de la misma liga.

Más al sur

En Chubut, en duelo de equipos de Comodoro Rivadavia, Jorge Newbery eliminó a la CAI (Comisión de Actividades Infantiles) con victoria de 1 a 0 en la revancha, en un cruce plagado de polémicas y arbitrajes para nada confiables. Ahora, El Lobo irá contra Deportivo Villalonga (provincia de Buenos Aires), equipo de la Liga Rionegrina de Viedma, siendo local en los primeros 90 minutos.

Por último, los dos más australes de la fase buscarán al mejor en un duelo que comenzará en cancha de Camioneros de Río Grande en la isla de Tierra del Fuego y concluirá el 11 de enero en la casa de Boxing Club de Río Gallegos en Santa Cruz.