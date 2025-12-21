Después de una larga espera y a pesar de que la denuncia inicial en su contra presentada por María Eugenia Bosco fue considerada prescripta, finalmente el instructor de vela Leandro Tulia fue condenado a seis años y medio de prisión por abuso sexual agravado por la condición de guardador.

Con una larga trayectoria en el Yacht Club de Olivos, Tulia había sido denunciado por Bosco, medallista olímpica en París 2024, por un hecho de abuso sexual. Sin embargo, la Justicia consideró que el delito había prescripto, dado que el hecho había sucedido antes de 2011. A pesar de eso, la valentía de Bosco sirvió para que otras tres ex alumnas de Tulia se presenten con denuncias y logren que el ex entrenador sea finalmente condenado.

Bosco, ganadora de la medalla plateada en la prueba de clase Nacra 17 en vela durante París 2024, se presentó a inicios de 2025 en la UFE Género de Vicente López para radicar la denuncia en contra de Tulia. Allí, detalló los abusos que sufrió a sus 12 años bajo la custodia del instructor. En la denuncia, Bosco explicó que el hecho ocurrió durante un fin de semana en el que los alumnos se quedaron a dormir en el club de Olivos, para entrenar más horas y evitar los traslados.

"No lo controlé, tenía 11 o 12 años y lo aparté de mi vida hasta hace un par de años que lo pude ver, trabajando obviamente y con gente acompañándome. Lo pude volver a mi mente y arrancó otro proceso. Yo sabía que había algo en mí, no sabía de dónde venía, pero sabía que había algo. Y cuando esto vino empecé a entender un montón de cosas", contó en una entrevista con La Nación.

"No siento que me haya opacado. Es aceptar que pasé por mil etapas de vergüenza, de no aceptarlo, de pensar que era la culpable. Después de un tiempo lo ponés en la mesa y decís: yo tenía 12 años y no estaba en control de la situación, ¿por qué no contarlo?", agregó.

La condena responde a tres hechos de delitos sexuales ocurridos entre 2012 y 2015. Tras 10 días de juicio, la jueza Verónica Di Tommaso del Tribunal Oral N°3 de San Isidro determinó la condena. "Se trataba de una figura de poder frente a la víctima, más de veinte años mayor que ella, en un lugar donde Tulia estaba a cargo de los menores", dictaminó la jueza, en torno a uno de los hechos.

En la misma causa, Di Tommaso determinó que la denuncia de Bosco y una cuarta más había prescripto, pero de todas maneras sirvieron para el proceso probatorio que llevó a la condena. "La prescripción no permite la persecución penal, más no constituye una suerte de borramiento de la memoria de quien ha padecido un evento que la ha dañado", explicó la jueza.

En febrero Leandro Luis Tulia fue detenido, en diciembre condenado.