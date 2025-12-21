Mientras todavía su futuro es una incógnita, Mauro Icardi marcó un tanto y se convirtió en el máximo goleador extranjero de Galatasaray en liga turca. Su gol sobre el final en la goleada 3-0 frente a Kasımpaşa fue el número 60 por Süper Lig, lo que le permitió superar la marca que hasta entonces era del rumano Gheorghe Hagi, con 59 tantos.

Cuando el partido llegaba a su fin, el atacante rosarino selló la victoria de su equipo para establecerse como líder del campeonato turco. A dos minutos del final, recibió un pase de Barış Alper Yilmaz, fue recortando hacia el medio y ubicó la pelota en el segundo palo para, de esta manera, elevar su cifra personal en la actual campaña a nueve goles, todos en partidos de liga, y alcanzar los 60 tantos que lo ubican en soledad como máximo goleador extranjero de la institución en la que está desde 2022.

En total, Icardi acumula 70 goles y 22 asistencias en 110 partidos disputados con Galatasaray. En ese registro, todavía está tres tantos de Hagi, que lleva 73 si contamos copas y competencia europea. El rumano es ídolo indiscutido de los Cimbom, institución con la que levantó nada menos que 10 títulos: cuatro Süper Lig consecutivas, dos Copa de Turquía, dos Supercopa de Turquía, la Copa UEFA (actual Europa League) en 2000 y la Supercopa de Europa del mismo año.

Icardi, que termina su contrato en junio del año que viene y todavía no hay certezas sobre su futuro, sumó su noveno gol liguero. Gracias a esta victoria, Galatasaray mantiene el liderazgo en la Süper Lig con 42 puntos, producto de 13 triunfos, 3 empates y una derrota en 17 partidos. Su inmediato perseguidor es el histórico rival Fenerbahce, que acumula 39 unidades.

¿Renueva en Galatasaray?

Antes del encuentro de hoy, trascendió que Icardi está evaluando opciones y un supuesto interés del Milan lo haría reconsiderar volver a Italia, aunque no hay negociaciones oficiales por el argentino. Desde el club la intención es de prolongar el vínculo, pero también esperan que el '9' baje sus pretensiones económicas.

Tras la lesión de ligamentos que lo hizo perderse buena parte de la pasada temporada, el delantero de 32 años suma ya 21 partidos disputados desde su vuelta, con los 9 tantos ya citados. “En estos momentos no estoy hablando con Galatasaray. Lo primero es el equipo, el salario, un ambiente tranquilo para vivir. Obvio que Mauro quiere vivir en Milán, porque es como una segunda casa para él, o la primera", fue lo que dijo su representante hace unos días.