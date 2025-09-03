No Tan Santos celebra 10 años: un clásico porteño que conquista Montevideo

Lejos de los ruidos de Palermo y Belgrano, en un rincón tranquilo de Núñez, cuatro abogados decidieron hace una década dar un giro inesperado a sus carreras y abrir una parrilla. Así nació No Tan Santos, un proyecto que desde el inicio tuvo un guiño irónico hacia la profesión de sus dueños. El nombre, acompañado de estatuillas de santos regaladas el día de la inauguración, se convirtió en una marca con identidad propia.

En 2015 abrieron las puertas de su primer local en Núñez, un espacio que sorprendía por su fachada discreta, pero que escondía un paraíso para los amantes de la carne: cortes de calidad, un jardín iluminado y un ambiente que pronto se transformó en punto de encuentro para familias, amigos y parejas. Con platos emblemáticos como la entraña con batatas a la miel y la degustación de postres —que combina chocotorta, tiramisú, flan y mousse de chocolate—, No Tan Santos ganó rápidamente su lugar en la agenda gastronómica porteña.

Dos años después, la historia tomó un giro. Dos de los socios fundadores se trasladaron a España, y fue entonces cuando Mariana Puente y Raúl Fontela Vázquez quedaron al frente del negocio. El matrimonio no solo continuó con la marca, sino que apostó por expandirla. Primero consolidaron el local de Núñez y luego sumaron una propuesta moderna en Villa Urquiza, además de dar el salto internacional.

La oportunidad llegó en Carrasco, Montevideo, donde lograron abrir un restaurante con capacidad para 120 comensales. Allí, además de la entraña y el bife de chorizo —estrella de la carta—, se incorporaron especialidades como el Entrecote No Tan Santos, relleno de jamón y queso y acompañado con papas a caballo, un plato de medio kilo pensado para compartir.

El concepto detrás de la marca va más allá de la parrilla. “Queremos que No Tan Santos sea un espacio de encuentro, un club social sin cuota, donde todos —incluso las mascotas, porque somos pet friendly— puedan sentirse parte”, explicó Puente en una entrevista reciente. Esa visión se refleja tanto en los jardines iluminados de Núñez como en el ambiente cuidado de Villa Urquiza, donde la parrilla también suma pastas, pescados y un café que los clientes destacan por su sabor.

En cada local, el espíritu es el mismo: ofrecer una experiencia gastronómica de calidad, con precios razonables y una atención personalizada. Quizás por eso, en estos diez años, No Tan Santos se convirtió en un clásico porteño que ahora también gana terreno en Uruguay, con una propuesta que combina tradición argentina y hospitalidad cercana.

Datos útiles

📍 Núñez (Buenos Aires): Núñez 1650 – Tel. 2065-4723 – Abierto de lunes a domingo, de 10 a 00 h

📍 Villa Urquiza (Doho - Buenos Aires): La Pampa 4279 – Tel. 11 4556-1472 – Abierto de lunes a domingo, de 10 a 00 h

📍 Montevideo (Carrasco): Cambará 1614 – Abierto de 10 a 00 h (domingos hasta las 18 h)

🔗 Redes sociales:

Cierre

Con diez años de historia, la parrilla No Tan Santos celebra su aniversario reafirmando lo que muchos clientes ya saben: que se trata de mucho más que un restaurante. Es un espacio donde la carne argentina, el encuentro social y el espíritu familiar se combinan para crear una experiencia que trasciende fronteras.