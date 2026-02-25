El Gobierno argentino continúa buscando apoyo internacional para hacer frente al delicado caso de Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela que mantiene una huelga de hambre exigiendo asistencia consular y su liberación. Tras el cese de la representación diplomática brasileña en Caracas, las autoridades nacionales intensificaron las conversaciones con Italia y otros países aliados como parte de los esfuerzos por destrabar la situación.

Según fuentes oficiales, la Casa Rosada ha entablado comunicación con Roma para facilitar canales de diálogo indirectos con el régimen venezolano, debido a la falta de canales diplomáticos directos con el gobierno que encabeza Delcy Rodríguez en Caracas. Esta red de contactos se volvió aún más crucial después de que Brasil dejara de representar a la Argentina en Venezuela en enero pasado, dejando la sede argentina sin atención consular propia.

En el marco de estas gestiones, desde el Ejecutivo sostienen que no solo la interlocución europea podría ser clave, sino también el apoyo de Estados Unidos para avanzar en la liberación y asistencia del gendarme, quien fue arrestado en diciembre de 2024 y permanece recluido en la prisión de El Rodeo I en las afueras de Caracas, donde se sumó a una huelga de hambre encabezada por más de 200 internos.

La familia de Gallo reclama la intervención de la Cruz Roja Internacional y asistencia consular para asegurar su integridad física, algo que la Argentina busca gestionar a través de terceros dada la ausencia de representación diplomática directa en Venezuela.

Desde Balcarce 50 también observan con cautela los efectos de la Ley de Amnistía aprobada en Venezuela, que dejó fuera de los beneficios a quienes enfrentan acusaciones por delitos como espionaje y sabotaje —categorías en las que se encuadra la imputación contra Gallo—, lo que hace difícil prever una liberación a corto plazo.

Frente a este panorama, el Gobierno refuerza gestos diplomáticos que van más allá de los canales habituales, en un intento por garantizar la asistencia y seguridad del efectivo argentino y avanzar hacia una solución que permita su regreso al país.