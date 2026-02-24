Se pone en marcha la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, San Lorenzo va por su segundo triunfo en fila en las últimas 48hs, cuando en el Pedro Bidegain, reciba a Instituto desde las 19.15hs por la zona A.

El Ciclón recuperó la sonrisa luego de dos partidos si poder ganar, entre ellos el clásico ante Huracán. Ante Estudiantes de Rio Cuarto, se impuso el pasado domingo por 2-0, pasando apenas 48hs entre los dos partidos contra equipos cordobeses.

En lo que va del Apertura, San Lorenzo suma 10 puntos producto de tres victorias, un empate y dos derrotas, ocupa el quinto lugar del Grupo A, a 4 unidades del líder: Vélez.

Por su parte Instituto acumula dos triunfos consecutivos que le permitieron recuperar terreno, el elenco que dirige Diego Flores, se impuso ante Central Córdoba por 2-0, y en la pasada fecha por 2-1 a Atlético Tucumán. Ahora buscará su primera victoria como visitante en el torneo.

Cuello, la carta de gol de San Lorenzo

El elenco cordobés tiene 7 unidades, producto de las dos victorias, un empate y tres derrotas. Sumar de a tres, lo dejaría momentáneamente en zona de clasificación.

Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Gonzalo Abrego, Nicolás Tripichio; Agustín Ladstatter, Luciano Vietto, Gregorio Rodríguez; Alexis Cuello.. DT: Damián Ayude.

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Ignacio Méndez, Gastón Lodico; Jhon Córdoba, Matías Fonseca o Franco Jara y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Datos del partido:

Hora: 19.15

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Pedro Bidegain