Cuando parecía contra las cuerdas, el Inter respondió. Tras estar 0-2 abajo, el conjunto italiano descontó y ahora cae 2-1 frente a Bodo/Glimt en el Giuseppe Meazza, en un duelo decisivo por la UEFA Champions League. El tanto reaviva la esperanza del Nerazzurri, que necesita una remontada épica para cambiar el rumbo de la serie.

La misión no será sencilla. No solo por la diferencia de dos goles en la serie, sino por la ausencia de su capitán y máximo referente ofensivo: Lautaro Martínez. El Toro sufrió una distensión en el sóleo izquierdo en el partido de ida y quedó descartado para la revancha.

Ante este panorama, el entrenador Cristian Chivu apuesta por una dupla ofensiva renovada: Marcus Thuram y Sebastiano Esposito. Además, introduce varias modificaciones respecto al primer cruce: Yann Bisseck, Davide Frattesi, Federico Dimarco, Luis Henrique y Piotr Zielinski arrancan desde el inicio.

Del otro lado, el sorprendente Bodo/Glimt quiere seguir haciendo historia. Tras imponerse 3-1 en la ida, el conjunto noruego sueña con avanzar por primera vez a los octavos de la Champions. En esta edición ya dio golpes resonantes ante gigantes europeos y quiere sumar otro en Italia.

Formaciones

Inter: Yann Sommer; Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Federico Dimarco, Davide Frattesi, Hakan Çalhanoglu, Piotr Zielinski, Luis Henrique; Marcus Thuram y Sebastiano Esposito. DT: Cristian Chivu.

Bodo/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjøvold, Odin Bjortuft, Brede Moe, Brice Wembangomo; Patrick Berg, Hugo Vetlesen, Ulrik Saltnes; Ole Didrik Blomberg, Amahl Pellegrino y Faris Moumbagna. DT: Kjetil Knutsen.