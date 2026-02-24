¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 24 de Febrero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
A 11 años de la muerte

Caso Nisman: acusan a la ex fiscal de “serias falencias” en la investigación

La ex fiscal fue citada por el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano por presuntas irregularidades en el manejo de la escena donde apareció muerto Alberto Nisman, en enero de 2015.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 24 de febrero de 2026 a las 19:27
PUBLICIDAD

La ex fiscal Viviana Fein fue indagada este martes en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la investigación por la muerte de Alberto Nisman. La ex funcionaria del fuero criminal porteño se presentó desde las 10 ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, quienes analizan su actuación durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo del fiscal en enero de 2015.

Fein está imputada por “serias falencias” en la investigación, especialmente en lo referido al manejo de la escena del hecho en el departamento de Puerto Madero donde fue encontrado sin vida Alberto Nisman el 18 de enero de ese año.

De acuerdo con el dictamen presentado por Taiano ante el magistrado, se habrían registrado irregularidades y un “descontrol” en las primeras actuaciones, cuando múltiples personas ingresaron al lugar y se realizaron procedimientos que hoy son objeto de revisión judicial.

La ex fiscal, actualmente jubilada, quedó imputada junto a otros funcionarios por su presunta responsabilidad en esas actuaciones iniciales, consideradas determinantes en una causa que tuvo fuerte impacto político e institucional.

Nisman investigaba el atentado a la AMIA y, pocos días antes de su muerte, había denunciado por encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

La indagatoria marca un nuevo capítulo judicial en uno de los casos más sensibles de la historia reciente argentina, cuya investigación continúa generando repercusiones más de una década después de los hechos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD