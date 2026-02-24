La ex fiscal Viviana Fein fue indagada este martes en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la investigación por la muerte de Alberto Nisman. La ex funcionaria del fuero criminal porteño se presentó desde las 10 ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, quienes analizan su actuación durante las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo del fiscal en enero de 2015.

Fein está imputada por “serias falencias” en la investigación, especialmente en lo referido al manejo de la escena del hecho en el departamento de Puerto Madero donde fue encontrado sin vida Alberto Nisman el 18 de enero de ese año.

De acuerdo con el dictamen presentado por Taiano ante el magistrado, se habrían registrado irregularidades y un “descontrol” en las primeras actuaciones, cuando múltiples personas ingresaron al lugar y se realizaron procedimientos que hoy son objeto de revisión judicial.

La ex fiscal, actualmente jubilada, quedó imputada junto a otros funcionarios por su presunta responsabilidad en esas actuaciones iniciales, consideradas determinantes en una causa que tuvo fuerte impacto político e institucional.

Nisman investigaba el atentado a la AMIA y, pocos días antes de su muerte, había denunciado por encubrimiento a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

La indagatoria marca un nuevo capítulo judicial en uno de los casos más sensibles de la historia reciente argentina, cuya investigación continúa generando repercusiones más de una década después de los hechos.