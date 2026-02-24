La Argentina dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su vínculo bilateral con el Israel al firmar un memorándum de entendimiento orientado a expandir el turismo, promover inversiones y generar empleo en el sector.

El acuerdo fue rubricado en el Palacio San Martín por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Turismo israelí, Haim Katz, en una ceremonia que contó con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, y del embajador israelí Eyal Sela, entre otras autoridades.

El entendimiento establece un marco de cooperación para ampliar el intercambio turístico, tanto en viajes grupales como individuales, y profundizar la articulación entre operadores, agencias y organismos especializados de ambos países. Además, contempla el desarrollo de nuevos productos y servicios, el intercambio de información estadística y material promocional, y la difusión conjunta de destinos.

Desde la Cancillería destacaron que el instrumento apunta también a estimular oportunidades de inversión vinculadas al turismo y a consolidar una agenda común de crecimiento económico.

El acuerdo se inscribe en un proceso más amplio de acercamiento bilateral que incluye la mejora de la conectividad aérea. Durante la visita oficial del presidente Javier Milei a Israel en junio de 2025 se anunció la apertura de una ruta directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, prevista para comenzar a operar en 2026. Esa conexión es considerada estratégica para facilitar el flujo de viajeros y potenciar los intercambios comerciales.

Las cifras muestran una tendencia en alza. En enero ingresaron al país 7545 visitantes residentes en Israel, lo que representó un aumento del 12,7% respecto del mismo mes del año anterior, según datos oficiales. En el Gobierno confían en que el nuevo acuerdo permita sostener ese ritmo de crecimiento y ampliar el impacto económico del turismo receptivo.

Con este memorándum, ambos países buscan profundizar una relación que combine diplomacia, negocios y conectividad, con el turismo como uno de los ejes centrales de la agenda bilateral.