El intendente de Añelo, Fernando Banderet, formó parte de la Jornada de trabajo sobre drogas sintéticas: tendencias, desafíos y respuestas en los planos local, nacional e internacional, organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur.

La actividad se realizó en el Salón Diputado Doctor Manuel Florencio Mantilla, en la Ciudad de Buenos Aires, y reunió a más de 30 representantes de distintos puntos del país. La convocatoria fue impulsada en conjunto con el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Secretaría y la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico.

Participó también la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto a autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Debate, cooperación y estrategias preventivas

La jornada comenzó con una mesa de debate orientada a identificar desafíos actuales, compartir buenas prácticas y analizar lecciones aprendidas en el combate a las drogas sintéticas.

El eje estuvo puesto en fortalecer la cooperación internacional y el trabajo articulado entre Nación y municipios, especialmente frente a nuevas modalidades del narcocrimen y delitos conexos. En ese marco, se destacó la necesidad de consolidar estrategias preventivas y operativas desde el ámbito local.

Exhibición de laboratorios clandestinos

Posteriormente, los participantes presenciaron una exhibición de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. La actividad formó parte de un taller técnico destinado a fortalecer las capacidades de funcionarios policiales y del sistema de justicia penal, tanto en el plano federal como provincial.

El objetivo fue mejorar la identificación temprana y el desmantelamiento seguro de estructuras delictivas vinculadas a la producción de sustancias sintéticas.

Presencia neuquina

Junto al intendente de Añelo participaron el intendente de Aluminé, Diego Victoria, y la secretaria de Gobierno de Neuquén, María Pasqualini, en representación de la provincia.

Desde el Municipio de Añelo se reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los distintos niveles del Estado y organismos internacionales para prevenir el delito y fortalecer la seguridad en la comunidad.