Si bien su objetivo era mostrarse sensual frente al espejo, El Polaco tuvo una devolución distinta en las redes sociales. A tal punto que, incluso, la gente puso en jaque su relación. El cantante publicó una foto en el baño de un hotel, con el torso desnudo y cadenas doradas, sin imaginar que un detalle mínimo iba a disparar todo tipo de especulaciones. En el reflejo, desde la bañera, se alcanzaba a ver el pie de una mujer.

En cuestión de minutos, la imagen se replicó en redes y empezó la pregunta que encendió el rumor: ¿de quién era ese pie? Algunos usuarios hablaron de una posible infidelidad y apuntaron contra la relación de El Polaco con Barby Silenzi, una pareja acostumbrada a quedar bajo la lupa cada vez que surge un gesto ambiguo.

La repercusión creció tanto que la propia Barby Silenzi decidió intervenir para frenar las versiones. Sin vueltas, respondió: “Jajajaja ese es mi pie. Esa foto es de cuando fuimos a Las Vegas”. Con esa frase, buscó ubicar la escena en el pasado y desactivar la idea de una tercera persona en el presente.

Horas más tarde, El Polaco también salió a hablar desde sus redes sociales con un tono directo. “Buen día para todos... no soy de aclarar giladas pero me tienen los h... llenos... El piesito (sic) que se ve en la foto que dicen que supuestamente es mi amante jaajajaja es de @barbysilenzi1 es una foto vieja de cuando viajamos con la familia de vacaciones más que nada para que los b... dejen de hablar giladas”, escribió.

Lejos de quedarse ahí, el cantante agregó una cuota de ironía para reforzar su postura: “Tan idiota no voy a ser para subir una foto con el fondo de un pie y amantes apenas puedo con una. Que tengan un hermoso martes, siempre con Dios”. Con ese mensaje intentó cerrar el capítulo y poner fin a las sospechas.

La escena volvió a dejar en evidencia cómo una imagen aislada puede detonar teorías en cuestión de horas. En este caso, tanto Barby Silenzi como El Polaco coincidieron en que se trataba de una postal vieja de un viaje familiar y negaron cualquier crisis actual. Sin embargo, el episodio confirmó que cada publicación del cantante sigue siendo analizada al detalle por seguidores y críticos, siempre atentos a cualquier señal que parezca fuera de lugar.