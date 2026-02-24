Tras haber declarado contenido el incendio volvió a aparecer un nuevo foco en la zona conocida como "La Tapera", en el Parque Nacional Los Alerces en Chubut. El mismo se extendió rápidamente a través de focos secundarios por el fuerte viento.

El nuevo foco inició durante la tarde del lunes, motivo por el que personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios de Trevelin y trabajadores de Parques Nacionales lo combatieron, según la información de medios locales.

Mujeres y niños que residían en los domicilios más cercanos fueron evacuados, en tanto que los dueños auxiliaron a los brigadistas. El segundo jefe del cuartel de Trevelin, Ángelo Cárcamo, conversó con Canal 4 de Esquel y afirmó que “no se perdió ninguna estructura”.

También colaboraron brigadistas de Esquel, con dos móviles y cuatro dotaciones con 14 personas trabajaron para que el fuego no avance hacia otras zonas.

Las autoridades recomendaron a los habitantes transitar por la Ruta Nacional 259, en Los Cipreses, por la movilización de camiones de emergencia, mientras que se restringió la navegación en el río Grande-Futaleufú.

El Parque manifestó "clara intencionalidad en el origen de los nuevos focos" y el comienzo de acciones legales

Desde el Parque indicaron que en la zona sur el viento generó un rebrote durante el lunes, que recién se pudo calmar por la noche. Además aseguran que por la localización y dispersión de los focos, iniciados en tres oportunidades en las últimas 72, consideran que son intencionales.

"Según se concluyó ayer durante una reunión convocada por la instancia técnica interinstitucional entre la Administración de Parques Nacionales y la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación."

A partir de este escenario que sostienen que es de intencionalidad, iniciaron las acciones legales correspondientes, convocando peritos de la Policía Federal Argentina y nuevos recursos técnico-científicos que sumen información

Además reforzarán las medidas de control y seguridad en las portadas del Parque Nacional Los Alerces, zonas rurales y caminos vecinales.