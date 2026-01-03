El Gobierno argentino dispuso un endurecimiento de los controles migratorios para ciudadanos venezolanos vinculados al régimen chavista. El anuncio fue realizado este sábado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien informó que la Dirección Nacional de Migraciones estableció prohibiciones de ingreso específicas.

La decisión se enmarca en la política exterior de la administración de Javier Milei, alineada con los Estados Unidos, y fue adoptada luego de que el Ejecutivo informara la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York.

A quiénes alcanza la medida

Según detalló Adorni, las restricciones alcanzan a funcionarios del gobierno bolivariano, miembros de las fuerzas armadas venezolanas y empresarios que hayan integrado la estructura jerárquica, militar o económica del régimen.

En particular, se impedirá el ingreso a personas que figuren en listas de sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en coordinación con distintos organismos del Estado argentino.

“Los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior no podrán ingresar a nuestro país”, expresó el vocero a través de sus redes sociales.

Coordinación interministerial y controles

La medida fue coordinada entre el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y otras áreas del Gobierno nacional. Como parte de su implementación, se reforzaron los controles en pasos fronterizos y aeropuertos para aplicar las alertas de manera inmediata.

El objetivo oficial es evitar que Argentina se convierta en un destino de asilo para dirigentes del chavismo que busquen salir de Venezuela tras el “estado de conmoción” informado por el Ejecutivo.

Repercusiones en Buenos Aires

En el centro porteño, integrantes de la comunidad venezolana manifestaron su respaldo a la decisión y realizaron celebraciones públicas, al considerar que el anuncio representa un avance hacia la normalización institucional de su país.