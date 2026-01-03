El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof apuntó contra la la captura del Gobierno de Donald Trump al dictador venezolano Nicolás Maduro y lo consideró como una violación del derecho internacional.

En una publicación realizada en redes sociales, Kicillof enfatizó: “La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela”. En el comunicado, consideró que “Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

“Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”, continuó el gobernador.

Asimismo, el político sostuvo: “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional, la defensa de la soberanía y la integridad territorial; en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales”.

“Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”, cerró el funcionario.