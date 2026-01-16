El nuevo parte médico de Bastián Jerez, el niño que está internado en grave estado luego de que la UTV en la que iba chocara de frente con una camioneta en los médanos de Pinamar, generó sorpresas tras constatarse múltiples fracturas de cráneo, por lo que debió ingresar de nuevo a la sala de operaciones para que le coloquen una válvula.

Estas nuevas lesiones se encontraron tras los estudios realizados en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata luego del traslado del menor en las últimas horas.

“Se realizó una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen hallándose múltiples fracturas de cráneo”, confirmaron fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a la Agencia Noticias Argentinas.

Ante el hallazgo de estas nuevas lesiones, las cuales no habían sido detectadas en Pinamar por la falta de equipamiento técnico, se hizo una reunión de evaluación en la que se acordó la colocación de una válvula de control de presión intracraneal.

Dicha válvula, que fue insertada por el equipo de neurocirugía, sirve para monitorear presiones elevadas en quirófano sin complicaciones.

Acerca de la operación que estaba programada, que consiste en retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal, informaron que “será según su evolución”.

En la jornada del jueves, luego de días de espera, las autoridades del Hospital Municipal de Pinamar confirmaron que el menor, de 8 años, se encontraba estable, por lo que permitieron su traslado a Mar del Plata.

De este modo, hubo un operativo de importancia en la zona, en el que Bastián fue trasladado en un vuelo sanitario de alta complejidad.

Cómo será la operación a Bastián

En caso de llevarse a cabo la intervención durante la misma “se realizará el procedimiento programado para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”, según se había indicado el jueves.

En tanto, el Dr. Diego Fernández (M.N. 94.846), jefe hepatobiliar y director del programa de trasplante hepático en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, explicó cómo será la nueva operación de Bastian.

“Lo que hicieron en una primera instancia fue salvarle la vida a Bastian que era lo principal y tratar de contener el daño del hígado que era muy severo, una hemorragia muy importante con pérdida de sangre importante. Se hizo un tapón, un empaquetamiento del hígado que es lo que se llama packing, para contener la pérdida y recuperar al paciente”, indicó en diálogo con TN.

Asimismo, añadió: “Bastian estuvo en la terapia intensiva, hace unos días hicieron una revisión que fue una segunda cirugía tratando de ver si eso seguía con pérdidas hemáticas o biliares y, aparentemente, estaba bastante controlado”.

“Hoy tiene lo que se llama un abdomen contenido que no terminó de cerrar porque no está cerrado definitivamente y el packing, que es este taponamiento y este vendaje al hígado todavía adentro, lo que es algo antinatural. Es un vendaje y eso hay que sacarlo porque después de 48 o 72 horas se puede generar una infección porque es un cuerpo extraño”, dijo.

El Dr. Fernández señaló que además se debe “revisar finalmente si hay que hacer una reparación de algo más delicado del hígado como pueden ser sus arterias o sus venas, ya en un contexto de mejor estabilidad y de un paciente un poco más recuperado, que puede ser lo que está sucediendo en estos días”.

“Las complicaciones son múltiples hay un compendio, pero, básicamente, el hígado pierde sangre y bilis cuando tiene alguna laceración de esta magnitud. Si hoy tenemos contenida la pérdida de sangre y eso está cicatrizado o generó coágulos adecuados, la segunda cosa más frecuente que puede ocurrir es que tenga una fuga de bilis que son conductos pequeños para lo cual se dejan drenajes al exterior para poder igualmente sacar ese packing y dejar cerrado su abdomen”, explicó.