El niño de 8 años, que resultó gravemente herido tras el choque entre una UTV y una camioneta en Pinamar, será trasladado a Mar del Plata, donde será sometido a una tercera operación. Así lo informó el Hospital Municipal de Pinamar en el último parte médico.

Según detallaron desde el centro de salud, este nuevo procedimiento quirúrgico tiene como objetivo retirar el packing hepático y realizar el cierre abdominal, una intervención que estaba programada y para la cual el menor se encuentra en condiciones clínicas de ingresar nuevamente al quirófano.

Antes del traslado, la familia recibió una señal alentadora: el niño se mantiene estable, lo que permitió organizar su derivación a un centro de mayor complejidad en Mar del Plata. Bettiana, su abuela, confirmó que Bastián pasó una noche estable y que ya se le realizaron los estudios correspondientes, incluida una tomografía.

Además, indicaron que desde el miércoles el pequeño ya no necesita medicación para sostener la presión arterial, lo que representa una evolución favorable dentro de un cuadro que continúa siendo delicado.

Desde el hospital remarcaron que el menor permanece bajo monitoreo permanente en Terapia Intensiva, mientras los profesionales siguen de cerca su evolución tras las graves lesiones sufridas en el accidente.